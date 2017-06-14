PCInfo для Windows

PCInfo 1.1

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Описание PCInfo 1.1Описание   Скачать PCInfo 1.1СКАЧАТЬ (1,42 Мб) Скриншоты PCInfo 1.1Скриншоты (3)   Статистика PCInfo 1.1Статистика   Отзывы о PCInfo 1.1Отзывы (0)  
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PCInfo - небольшая бесплатная программа для получения и просмотра информации об аппаратном и программном обеспечении Вашего компьютера.

После запуска утилиты отображает доступная информация о "внутренностях" ПК, а именно:

  • Аппаратные ресурсы (SMBIOS)
  • Центральный процессор
  • Устройства Windows
  • Конфигурация сети
  • Операционная система
  • Программное обеспечение
  • Установленные программы.
  • Обновления ОС и системные компоненты.
  • Процессы
  • Автозапуск
  • Данные пользователя и др.

Все полученные данные можно не только просмотреть, но и при необходимости сохранить в отчет в виде RTF-файла. Удобно, что PCInfo является портативным приложением (не требует установки на жесткий диск), а значит может легко использоваться на любом компьютере, запускаясь со съемного накопителя.

Что нового в PCInfo 1.1?
  • Добавлена возможность получения EDID данных о мониторе (модель, диагональ, дата выпуска и т. д.);
  • Получение данных о установленных дисках, поддержка распознавания дисков SSD;
  • Переработана функция экспорта данных, теперь отчет можно распечатать непосредственно из программы или экспортировать в формате PDF или RTF;
  • Добавлен параметр число свободных слотов для памяти в раздел SMBIOS;
  • Добавлено определение числа процессоров и числа ядер процессоров.
  • Добавлено распознавание типа загрузчика BIOS/UEFI
  • Добавлено определение установленной версии Microsoft Office.
  • Исправлена ошибка при чтении параметров «недоступных» дисков.
  • Исправлена ошибка при чтении данных SMBIOS.
  • Исправлены некоторые мелкие ошибки.
  • Исправлено определение количества процессоров и числа процессорных сокетов.
Скриншоты PCInfo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 957
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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