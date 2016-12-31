BlaBlaCar 4.15.1 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 12,39 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

3.75 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 3.75 из 5

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5 BlaBlaCar - Поиск попутчиков - MUST-HAVE бесплатное приложение для путешествий: начните экономить на ваших междугородних поездках. BlaBlaCar объединяет водителей, у которых есть свободные места в машине, с пассажирами, которым по пути, чтобы разделить транспортные расходы. Поиск попутчиков еще никогда не был таким простым и эффективным! Найдите поездку (если вы пассажир): Путешествуйте по невероятным ценам. В 2-3 раза дешевле, чем на поезде, и намного удобнее, чем на автобусе.

Находите поездку даже в самую последнюю минуту.

Выбирайте водителя и связывайтесь с ним в один клик.

Путешествуйте вместе и экономьте деньги. Предложите поездку (если вы водитель): Поделитесь свободными местами с надёжными пассажирами, которые оплатят ваше топливо.

Предложите поездку - это займет всего несколько секунд.

Получайте сообщения и запросы от пассажиров прямо в приложении.

Путешествуйте вместе и делите расходы на топливо. BlaBlaCar позволяет легко организовать совместную поездку с надежными попутчиками и путешествовать с комфортом: Изучайте профили пользователей перед совместными поездками.

Обменивайтесь отзывами после каждой поездки и формируйте репутацию надежного пользователя.

Общайтесь с попутчиками, используя систему внутренних сообщений.

Созванивайтесь с попутчиками в одно касание.

Доступ ко всем деталям ваших поездок в любое время. Что нового в BlaBlaCar 4.15.1 для Android?

В этой версии приложения мы сделали небольшие изменения и улучшения, чтобы сделать ваши междугородние поездки с попутчиками еще удобнее. Скриншоты BlaBlaCar: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 13 / 13 747 Разработчик BlaBlaCar Последнее обновление 31.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Авто - Поиск Отзывы о программе BlaBlaCar Artem244 Хорошая программа, не раз путешествовал с водителями, которых находил через программа. Ещё неплохая программа "Поедем вместе". Если не получается найти попутчика в "Блаблакаре", то идут туда. Вообще, вся вот эта идея с попутчиками - хорошая тема. Можно путешествовать быстрее, комфортнее и, как правило, дешевле, чем на автобусе. Плюс, водители часто не против довезти до дома!)

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