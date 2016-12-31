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BlaBlaCar для Android

BlaBlaCar 4.15.1 для Android

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Описание BlaBlaCar 4.15.1 для AndroidОписание   Скачать BlaBlaCar 4.15.1 для AndroidСКАЧАТЬ (12,39 Мб) Скриншоты BlaBlaCar 4.15.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика BlaBlaCar 4.15.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о BlaBlaCar 4.15.1 для AndroidОтзывы (1)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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BlaBlaCar - Поиск попутчиков - MUST-HAVE бесплатное приложение для путешествий: начните экономить на ваших междугородних поездках.

BlaBlaCar объединяет водителей, у которых есть свободные места в машине, с пассажирами, которым по пути, чтобы разделить транспортные расходы.

Поиск попутчиков еще никогда не был таким простым и эффективным!

Найдите поездку (если вы пассажир):

  • Путешествуйте по невероятным ценам. В 2-3 раза дешевле, чем на поезде, и намного удобнее, чем на автобусе.
  • Находите поездку даже в самую последнюю минуту.
  • Выбирайте водителя и связывайтесь с ним в один клик.
  • Путешествуйте вместе и экономьте деньги.

Предложите поездку (если вы водитель):

  • Поделитесь свободными местами с надёжными пассажирами, которые оплатят ваше топливо.
  • Предложите поездку - это займет всего несколько секунд.
  • Получайте сообщения и запросы от пассажиров прямо в приложении.
  • Путешествуйте вместе и делите расходы на топливо.

BlaBlaCar позволяет легко организовать совместную поездку с надежными попутчиками и путешествовать с комфортом:

  • Изучайте профили пользователей перед совместными поездками.
  • Обменивайтесь отзывами после каждой поездки и формируйте репутацию надежного пользователя.
  • Общайтесь с попутчиками, используя систему внутренних сообщений.
  • Созванивайтесь с попутчиками в одно касание.
  • Доступ ко всем деталям ваших поездок в любое время.
Что нового в BlaBlaCar 4.15.1 для Android?
  • В этой версии приложения мы сделали небольшие изменения и улучшения, чтобы сделать ваши междугородние поездки с попутчиками еще удобнее.
Скриншоты BlaBlaCar:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)13 / 13 747
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто - Поиск
 Программа BlaBlaCar отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе BlaBlaCar

Artem244 про BlaBlaCar 4.2.17 для Android [23-07-2015]

Хорошая программа, не раз путешествовал с водителями, которых находил через программа. Ещё неплохая программа "Поедем вместе". Если не получается найти попутчика в "Блаблакаре", то идут туда. Вообще, вся вот эта идея с попутчиками - хорошая тема. Можно путешествовать быстрее, комфортнее и, как правило, дешевле, чем на автобусе. Плюс, водители часто не против довезти до дома!)
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