BlaBlaCar - Поиск попутчиков - MUST-HAVE бесплатное приложение для путешествий: начните экономить на ваших междугородних поездках.
BlaBlaCar объединяет водителей, у которых есть свободные места в машине, с пассажирами, которым по пути, чтобы разделить транспортные расходы.
Поиск попутчиков еще никогда не был таким простым и эффективным!
Найдите поездку (если вы пассажир):
- Путешествуйте по невероятным ценам. В 2-3 раза дешевле, чем на поезде, и намного удобнее, чем на автобусе.
- Находите поездку даже в самую последнюю минуту.
- Выбирайте водителя и связывайтесь с ним в один клик.
- Путешествуйте вместе и экономьте деньги.
Предложите поездку (если вы водитель):
- Поделитесь свободными местами с надёжными пассажирами, которые оплатят ваше топливо.
- Предложите поездку - это займет всего несколько секунд.
- Получайте сообщения и запросы от пассажиров прямо в приложении.
- Путешествуйте вместе и делите расходы на топливо.
BlaBlaCar позволяет легко организовать совместную поездку с надежными попутчиками и путешествовать с комфортом:
- Изучайте профили пользователей перед совместными поездками.
- Обменивайтесь отзывами после каждой поездки и формируйте репутацию надежного пользователя.
- Общайтесь с попутчиками, используя систему внутренних сообщений.
- Созванивайтесь с попутчиками в одно касание.
- Доступ ко всем деталям ваших поездок в любое время.