Raccoon - инструмент для извлечения на компьютер установочного apk-файла для приложений из магазина Google Play. Бывают ситуации, когда Вы по ряду причин не можете установить на свое Android-устройство какое-то приложение из маркета Google: не поддерживается, нет доступа к интернету и т.д. В этом случает Вас выручит утилита Raccoon.

Установка Raccoon в систему не требуется - инструмент портативен. Скачивать apk-файл очень просто. При первом запуске от Вас попросят ввести учетные данные Google, которые Вы используете на своем Android-девайсе при загрузке приложений из магазина. Кроме электронной почты и пароля, требуется заполнить поле ID устройства, но если этот параметр Вам неизвестен, то не заморачивайтесь - программа будет работать, даже если оставить это пункт пустым. Вот и все - Raccoon готов и настроен.

Приложение имеет всего 2 закладки: Search и Downloads, соответственно, Поиск и Загрузка. Поиск можно вести по нескольким критериям - по названию, по URL-адресу приложения из Google Play, по идентификатору программы в Google Play (запись в URL-адресе после символов "id="). Когда нужное приложение найдено, то Вы можете посмотреть его описание ("Details"), требуемые разрешения ("Permissions"), переключиться на страничку программы в Google Play. Но самая интересная и нужная функция "Download" - при нажатии этой клавиши на Ваш ПК начнется скачивание apk-файла программы. Загрузка происходит в специально созданную папку пользователя, открыть которую можно сразу из Raccoon.

Теперь скопируйте полученный apk-файл, переместите на любое Android-устройство и запустите установку требуемого приложения. В целом, все очень просто, удобно и комфортно.

Примечание. Для работы инструмента Raccoon в системе должен быть установлен пакет Java.