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5 Twitch – официальный клиент популярной видеостриминговой платформы Twitch.tv, благодаря которому у пользователя появится возможность в любое время смотреть трансляции любимых видеоигр (например League of Legends, Call of Duty, Dota 2, Minecraft, Clash of Clans и пр.) и стримы киберспортивных турниров. С помощью приложения можно можно просматривать как онлайн трансляции, так и записанные видео по прохождению игр, различные интерактивные шоу и презентации ведущих компаний. Присутствует полнофункциональный, чат где пользователь может обмениваться мнениями с другими пользователями, имеется встроенный поиск по каналам и играм. Кроме этого следует отметить наличие поддержки Chromecast. Что нового в Twitch 4.16.0 для Android?

исправлены некоторые ошибки, оптимизирован ряд функций и повышена отказоустойчивость приложения.