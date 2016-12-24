Программы для Android » Видео » Плееры » Twitch 4.16.0 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Twitch для Android

Twitch 4.16.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Twitch 4.16.0 для AndroidОписание   Скачать Twitch 4.16.0 для AndroidСКАЧАТЬ (16,22 Мб) Скриншоты Twitch 4.16.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Twitch 4.16.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Twitch 4.16.0 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Twitch – официальный клиент популярной видеостриминговой платформы Twitch.tv, благодаря которому у пользователя появится возможность в любое время смотреть трансляции любимых видеоигр (например League of Legends, Call of Duty, Dota 2, Minecraft, Clash of Clans и пр.) и стримы киберспортивных турниров.

С помощью приложения можно можно просматривать как онлайн трансляции, так и записанные видео по прохождению игр, различные интерактивные шоу и презентации ведущих компаний. Присутствует полнофункциональный, чат где пользователь может обмениваться мнениями с другими пользователями, имеется встроенный поиск по каналам и играм. Кроме этого следует отметить наличие поддержки Chromecast.

Что нового в Twitch 4.16.0 для Android?
  • исправлены некоторые ошибки, оптимизирован ряд функций и повышена отказоустойчивость приложения.
Скриншоты Twitch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 879
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое

Отзывы о программе Twitch

FunnyKitty про Twitch 4.6.8 для Android [20-03-2016]

Не могу зарегистрироваться. Пишет в другое время, но это не правда.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

TripAdvisor

Sonic Dash

Battery Doctor

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

GPS status

MAPS.ME

Yahoo Погода

Booking.com

SoundHound

DU Speed Booster

Inbox

AppMgr III (App 2 SD)

Angry Birds

SimCity BuildIt

Temple Run 2

Angry Birds Go!

MyScore

 
 