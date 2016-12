Twitch – официальный клиент популярной видеостриминговой платформы Twitch.tv, благодаря которому у пользователя появится возможность в любое время смотреть трансляции любимых видеоигр (например League of Legends, Call of Duty, Dota 2, Minecraft, Clash of Clans и пр.) и стримы киберспортивных турниров.

С помощью приложения можно можно просматривать как онлайн трансляции, так и записанные видео по прохождению игр, различные интерактивные шоу и презентации ведущих компаний. Присутствует полнофункциональный, чат где пользователь может обмениваться мнениями с другими пользователями, имеется встроенный поиск по каналам и играм. Кроме этого следует отметить наличие поддержки Chromecast.