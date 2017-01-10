Opera Max - утилита, с помощью которой можно существенно сэкономить потребляемый трафик при использовании интернет сервисов. Это приложение сжимает весь поступающий на Android-устройство интернет-трафик (сайты, изображения, видео и т.д.) за счет использования промежуточных серверов компании Opera Software, где данные сначала сжимаются, а уже потом в "упакованном" виде поступают на смартфон или планшет. Экономия достигается за счет подключения к виртуальной сети VPN - специальный туннель для обмена информацией между Android-девайсом и сервером.

Наибольшую пользу приложение принесет пользователям, у которых помегабайтная тарификация трафика Интернета: вы сможете все так же серфить в Сети, но при этом израсходуете меньше данных. Однако приложение также сжимает трафик и при Wi-Fi-соединении, что может пригодиться, когда устройство используется в качестве точки доступа в Интернет для других девайсов.

Можно настроить экономный режим для конкретных приложений, отслеживать объемы потребления трафика для разных типов соединения, заблокировать выход в Сеть программ (особенно важно для тех приложений и сервисов, которые делают это без разрешения пользователя в фоновом режиме).

Помимо всего, Opera Max поможет избежать лишних трат в международном роуминге - легко отслеживать потребляемый трафик отдельными приложениями, настроив запрет несанкционированного выхода в Интернет. Приятным дополнением являются конфиденциальный режим и возможность шифровать трафик, что особенно полезно при работе в общественных сетях.