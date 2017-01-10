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Opera Max для Android

Opera Max 2.4.44 для Android

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Описание Opera Max 2.4.44 для AndroidОписание   Скачать Opera Max 2.4.44 для AndroidСКАЧАТЬ (14,5 Мб) Скриншоты Opera Max 2.4.44 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Opera Max 2.4.44 для AndroidСтатистика   Отзывы о Opera Max 2.4.44 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Opera Max - утилита, с помощью которой можно существенно сэкономить потребляемый трафик при использовании интернет сервисов. Это приложение сжимает весь поступающий на Android-устройство интернет-трафик (сайты, изображения, видео и т.д.) за счет использования промежуточных серверов компании Opera Software, где данные сначала сжимаются, а уже потом в "упакованном" виде поступают на смартфон или планшет. Экономия достигается за счет подключения к виртуальной сети VPN - специальный туннель для обмена информацией между Android-девайсом и сервером.

Наибольшую пользу приложение принесет пользователям, у которых помегабайтная тарификация трафика Интернета: вы сможете все так же серфить в Сети, но при этом израсходуете меньше данных. Однако приложение также сжимает трафик и при Wi-Fi-соединении, что может пригодиться, когда устройство используется в качестве точки доступа в Интернет для других девайсов.

Можно настроить экономный режим для конкретных приложений, отслеживать объемы потребления трафика для разных типов соединения, заблокировать выход в Сеть программ (особенно важно для тех приложений и сервисов, которые делают это без разрешения пользователя в фоновом режиме).

Помимо всего, Opera Max поможет избежать лишних трат в международном роуминге - легко отслеживать потребляемый трафик отдельными приложениями, настроив запрет несанкционированного выхода в Интернет. Приятным дополнением являются конфиденциальный режим и возможность шифровать трафик, что особенно полезно при работе в общественных сетях. 

Что нового в Opera Max 2.4.44 для Android?
  • Добавлен VIP-режим, предоставляющий экономию трафика и конфиденциальность данных без ограничений.
Скриншоты Opera Max:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 220
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры - другое

Отзывы о программе Opera Max

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