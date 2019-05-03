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Brave для Android

Brave 1.0.92 для Android

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Описание Brave 1.0.92 для AndroidОписание   Скачать Brave 1.0.92 для AndroidСКАЧАТЬ (51,86 Мб) Скриншоты Brave 1.0.92 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Brave 1.0.92 для AndroidСтатистика   Отзывы о Brave 1.0.92 для AndroidОтзывы (0)  
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Brave - быстрый и надежный веб-браузер для Android со встроенным блокировщиком рекламы, отключенным мониторингом сетевой активности и системой обеспечения безопасности, позволяющий оптимизировать расход батареи и тарификацию.

Браузер предоставляет безопасную систему поиска и просмотра информации в сети, без всплывающих окон, вредоносных программ и других помех. Также Brave уменьшает время загрузки страниц, увеличивает производительность и защищает от рекламных объявлений, зараженных вредоносными программами.

Кроме этого приложение защищает пользователей благодаря передовым средствам обеспечения конфиденциальности и защиты данных (таким как повсеместные HTTPS), блокировка скриптов, блокировка сторонних cookie и приватные вкладки в режиме инкогнито.

Основные возможности:

  • Встроенный AdBlock.
  • Блокировка всплывающих окон.
  • Оптимизация заряда батареи.
  • Оптимизация расхода трафика.
  • Защита от слежения.
  • Повсеместные https (для обеспечения безопасности).
  • Блокировка скриптов.
  • Блокировка сторонних cookie.
  • Закладки.
  • История.
  • Скрытые вкладки.
  • Последние вкладки.
Brave
Brave
Brave
Brave
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Brave

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