8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10. Последние версии операционных систем Windows не поддерживают гаджеты, что было обусловлено возможной уязвимостью ПК при использовании таких украшательств рабочего стола. Однако, многие пользователи настолько привыкли к удобству гаджетов, что хотели бы иметь их и на новейших версиях Windows.

Приложение 8GadgetPack обеспечивает полноценную интеграцию в систему набора популярных гаджетов как от самой Microsoft, так и сторонних разработчиков. Тут Вы найдете разнообразные часы (цифровые, аналоговые), системные мониторы, утилиту для контроля буфера обмена, индикатор заряда батареи, погодные информеры, календарь, игры и многое другое. Удобно, что 8GadgetPack полностью настраивается на Ваши предпочтения: добавляйте только нужные гаджеты, располагайте их в любом месте экрана монитора, меняйте размер и т.д.

Стоит также отметить, что в приложении реализован гаджет имитации боковой панели как в Windows Vista - 7 Sidebar, с помощью которого можно управлять всеми Вашими гаджетами. В целом, если Вы не можете обойтись без дополнительных украшательств на рабочем столе, то именно 8GadgetPack позволит Вам оживить экран своего монитора и наслаждаться любимыми гаджетами даже на Windows 8, 8.1 и 10.