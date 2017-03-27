8GadgetPack для Windows

8GadgetPack 22.0

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Описание 8GadgetPack 22.0Описание   Скачать 8GadgetPack 22.0СКАЧАТЬ (20,38 Мб) Скриншоты 8GadgetPack 22.0Скриншоты (5)   Статистика 8GadgetPack 22.0Статистика   Отзывы о 8GadgetPack 22.0Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10. Последние версии операционных систем Windows не поддерживают гаджеты, что было обусловлено возможной уязвимостью ПК при использовании таких украшательств рабочего стола. Однако, многие пользователи настолько привыкли к удобству гаджетов, что хотели бы иметь их и на новейших версиях Windows.

Приложение 8GadgetPack обеспечивает полноценную интеграцию в систему набора популярных гаджетов как от самой Microsoft, так и сторонних разработчиков. Тут Вы найдете разнообразные часы (цифровые, аналоговые), системные мониторы, утилиту для контроля буфера обмена, индикатор заряда батареи, погодные информеры, календарь, игры и многое другое. Удобно, что 8GadgetPack полностью настраивается на Ваши предпочтения: добавляйте только нужные гаджеты, располагайте их в любом месте экрана монитора, меняйте размер и т.д.

Стоит также отметить, что в приложении реализован гаджет имитации боковой панели как в Windows Vista - 7 Sidebar, с помощью которого можно управлять всеми Вашими гаджетами. В целом, если Вы не можете обойтись без дополнительных украшательств на рабочем столе, то именно 8GadgetPack позволит Вам оживить экран своего монитора и наслаждаться любимыми гаджетами даже на Windows 8, 8.1 и 10.

Что нового в 8GadgetPack 22.0?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты 8GadgetPack:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 6 699
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства

Отзывы о программе 8GadgetPack

123 про 8GadgetPack 18.0 [23-04-2016]

Скачай дополнительные гаджеты , и установи, эта программа нужна для запуска гаджетов, стояла раньше на вин7 а майки ее удалили в 8-8.1 и 10, незнаю зачем но гаджеты нужная штука.
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Роман про 8GadgetPack 16.0 [07-12-2015]

Поюзал, отличная прога. Жаль гаджетов мало
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