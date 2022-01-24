RetroBar - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно за пару кликов мышью превратить свою панель задач в классическую панель задач Windows 95-98, 2000 или XP. В настройках программы можно выбирать расположение панели задач, применять сглаживание шрифтов, отображать на нескольких дисплеях, запускать при старте системы и пр. Для работы приложения понадобится программное обеспечение .NET Core 3.1 Desktop Runtime.

Ключевые особенности RetroBar: