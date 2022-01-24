RetroBar для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sam Johnson
|Категория:
|Украшательства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,21 Мб
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RetroBar - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно за пару кликов мышью превратить свою панель задач в классическую панель задач Windows 95-98, 2000 или XP. В настройках программы можно выбирать расположение панели задач, применять сглаживание шрифтов, отображать на нескольких дисплеях, запускать при старте системы и пр. Для работы приложения понадобится программное обеспечение .NET Core 3.1 Desktop Runtime.
Ключевые особенности RetroBar:
- Заменяет стандартную панель задач Windows.
- Встроенная область оповещений с поддержкой уведомлений.
- Встроенный список задач с поддержкой UWP-приложений и перетаскиванием.
- Панель инструментов быстрого запуска.
- Кнопка "Пуск" открывает современное стартовое меню.
- Возможность показать или скрыть часы.
- Отображение панели задач на любой стороне экрана.
- Возможность отображения панели задач, области уведомлений и часов на нескольких мониторах.
- Настраиваемая сворачиваемая область уведомлений в стиле XP.
- Поддержка пользовательских тем.
- Мультиязычность.
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