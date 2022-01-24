RetroBar для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Украшательства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,21 Мб
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RetroBar скриншот № 1
RetroBar скриншот № 2

RetroBar - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно за пару кликов мышью превратить свою панель задач в классическую панель задач Windows 95-98, 2000 или XP. В настройках программы можно выбирать расположение панели задач, применять сглаживание шрифтов, отображать на нескольких дисплеях, запускать при старте системы и пр. Для работы приложения понадобится программное обеспечение .NET Core 3.1 Desktop Runtime.

Ключевые особенности RetroBar:

  • Заменяет стандартную панель задач Windows.
  • Встроенная область оповещений с поддержкой уведомлений.
  • Встроенный список задач с поддержкой UWP-приложений и перетаскиванием.
  • Панель инструментов быстрого запуска.
  • Кнопка "Пуск" открывает современное стартовое меню.
  • Возможность показать или скрыть часы.
  • Отображение панели задач на любой стороне экрана.
  • Возможность отображения панели задач, области уведомлений и часов на нескольких мониторах.
  • Настраиваемая сворачиваемая область уведомлений в стиле XP.
  • Поддержка пользовательских тем.
  • Мультиязычность.
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