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Office Lens для Android

Office Lens 16.0.3819.1007 для Android

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Описание Office Lens 16.0.3819.1007 для AndroidОписание   Скачать Office Lens 16.0.3819.1007 для AndroidСКАЧАТЬ (32,14 Мб) Скриншоты Office Lens 16.0.3819.1007 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Office Lens 16.0.3819.1007 для AndroidСтатистика   Отзывы о Office Lens 16.0.3819.1007 для AndroidОтзывы (0)  
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Office Lens - персональный портативный сканер документов и изображений с OCR-функцией для Android. Благодаря интуитивному интерфейсу пользоваться приложением очень просто, что делает его хорошим выбором для неопытных пользователей.

После запуска Office Lens автоматически определяет структуру сканируемого документа, осуществляет кадрирование и выставляет экспозицию, а пользователь в свою очередь может указать дополнительные опции сканирования, как например тип документа (текстовый документ, фотография или мультимедийная доска), разрешение камеры, необходимость активизации вспышки и пр. Результат работы можно сохранить в нужном формате, поддерживается экспорт в Word, PowerPoint, OneNote, а также в PDF и JPEG в облаке OneNote, OneDrive.

Что нового в Office Lens 16.0.3819.1007 для Android?
  • Исправления ошибок.
Скриншоты Office Lens:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 978
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Office Lens отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Office Lens

Admin

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