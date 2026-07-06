Genspark AI Workspace для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:16.21 Мб
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Genspark AI Workspace — приложение для работы с инструментами искусственного интеллекта в едином рабочем пространстве, которое объединяет функции поиска информации, подготовки документов, создания презентаций, обработки таблиц, разработки программных проектов и генерации медиаконтента.

С помощью Genspark AI Workspace можно находить ответы на вопросы, анализировать материалы, составлять тексты, оформлять заметки после встреч, создавать изображения, видео и аудио. Для общения доступны различные модели искусственного интеллекта, благодаря чему можно выбирать наиболее подходящий вариант для конкретной задачи. Также поддерживается работа с проектами разработки, включая интеграцию с GitHub для редактирования кода и взаимодействия с репозиториями.

Список основных возможностей Genspark AI Workspace:

  • Создание текстов, документов и черновиков по текстовым запросам.
  • Подготовка презентаций с автоматическим формированием структуры и наполнением слайдов.
  • Создание и редактирование электронных таблиц, обработка данных и формирование сводной информации.
  • Поиск, анализ и систематизация материалов по различным темам.
  • Генерация изображений, видео и аудиофайлов с использованием поддерживаемых моделей ИИ.
  • Транскрибация встреч и автоматическое создание заметок для совместной работы.
  • Поддержка популярных языковых моделей, включая GPT, Claude, Gemini и Grok.
  • Инструменты для разработки сайтов, приложений и программных проектов с интеграцией GitHub.
  • Дополнительные модули AI Designer, Photo Genius, Clip Genius, AI Pods и Deep Research.​
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