Genspark AI Workspace — приложение для работы с инструментами искусственного интеллекта в едином рабочем пространстве, которое объединяет функции поиска информации, подготовки документов, создания презентаций, обработки таблиц, разработки программных проектов и генерации медиаконтента.

С помощью Genspark AI Workspace можно находить ответы на вопросы, анализировать материалы, составлять тексты, оформлять заметки после встреч, создавать изображения, видео и аудио. Для общения доступны различные модели искусственного интеллекта, благодаря чему можно выбирать наиболее подходящий вариант для конкретной задачи. Также поддерживается работа с проектами разработки, включая интеграцию с GitHub для редактирования кода и взаимодействия с репозиториями.

Список основных возможностей Genspark AI Workspace: