Genspark AI Workspace для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Genspark
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.21 Мб
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Genspark AI Workspace — приложение для работы с инструментами искусственного интеллекта в едином рабочем пространстве, которое объединяет функции поиска информации, подготовки документов, создания презентаций, обработки таблиц, разработки программных проектов и генерации медиаконтента.
С помощью Genspark AI Workspace можно находить ответы на вопросы, анализировать материалы, составлять тексты, оформлять заметки после встреч, создавать изображения, видео и аудио. Для общения доступны различные модели искусственного интеллекта, благодаря чему можно выбирать наиболее подходящий вариант для конкретной задачи. Также поддерживается работа с проектами разработки, включая интеграцию с GitHub для редактирования кода и взаимодействия с репозиториями.
Список основных возможностей Genspark AI Workspace:
- Создание текстов, документов и черновиков по текстовым запросам.
- Подготовка презентаций с автоматическим формированием структуры и наполнением слайдов.
- Создание и редактирование электронных таблиц, обработка данных и формирование сводной информации.
- Поиск, анализ и систематизация материалов по различным темам.
- Генерация изображений, видео и аудиофайлов с использованием поддерживаемых моделей ИИ.
- Транскрибация встреч и автоматическое создание заметок для совместной работы.
- Поддержка популярных языковых моделей, включая GPT, Claude, Gemini и Grok.
- Инструменты для разработки сайтов, приложений и программных проектов с интеграцией GitHub.
- Дополнительные модули AI Designer, Photo Genius, Clip Genius, AI Pods и Deep Research.
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