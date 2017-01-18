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Полиглот ВКонтакте для Android

Полиглот ВКонтакте 2.29 для Android

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Описание Полиглот ВКонтакте 2.29 для AndroidОписание   Скачать Полиглот ВКонтакте 2.29 для AndroidСКАЧАТЬ (5,24 Мб) Скриншоты Полиглот ВКонтакте 2.29 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Полиглот ВКонтакте 2.29 для AndroidСтатистика   Отзывы о Полиглот ВКонтакте 2.29 для AndroidОтзывы (1)  
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4.05 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.05 из 5
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Полиглот ВКонтакте - удобная версия клиента для популярнейшей социальной сети ВКонтакте (VK.com). По сравнению с оригинальной версией и другими сторонними клиентами, это приложение имеет ряд дополнительных преимуществ и некоторых приятных "плюшек".

Конечно же, тут вы найдете все основные разделы ВКонтакте:

  • Друзья.
  • Новости.
  • Закладки.
  • Документы.
  • Группы и встречи.
  • Альбомы и фотографии.
  • Диалоги, чаты, сообщения.
  • Разноцветные темы оформления.
  • Лайки, репосты, комментарии и обсуждения.

Кроме того, вы можете использовать все преимущества сервиса, но при этом оставаться невидимым для других пользователей благодаря специальному режиму "Невидимка". Из других приятных мелочей стоит выделить сохранение всех фото альбома за один раз, отображение в переписке сразу всех вложений, массовое удаление групп прямо из списка, массовое удаление из закладок людей и ссылок, наличие двухфакторной авторизации (подтверждение входа по СМС) и др.

Несомненным плюсом клиента Полиглот ВКонтакте является опция Offline-режима - все страницы, которые вы недавно посетили, доступны без подключения к интернет:

  • Стены друзей и групп.
  • Диалоги и сообщения.
  • Обсуждения.
  • Новости и др.
Что нового в Полиглот ВКонтакте 2.29 для Android?
  • исправлено отображение GIF.
  • исправлена ошибка при просмотре фото.
Скриншоты Полиглот ВКонтакте:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 35 369
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети

Отзывы о программе Полиглот ВКонтакте

михаил про Полиглот ВКонтакте 2.18 для Android [05-02-2016]

Был бы идеальным если в программе присутствовали видео
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