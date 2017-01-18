Полиглот ВКонтакте - удобная версия клиента для популярнейшей социальной сети ВКонтакте (VK.com). По сравнению с оригинальной версией и другими сторонними клиентами, это приложение имеет ряд дополнительных преимуществ и некоторых приятных "плюшек".

Конечно же, тут вы найдете все основные разделы ВКонтакте:

Друзья.

Новости.

Закладки.

Документы.

Группы и встречи.

Альбомы и фотографии.

Диалоги, чаты, сообщения.

Разноцветные темы оформления.

Лайки, репосты, комментарии и обсуждения.

Кроме того, вы можете использовать все преимущества сервиса, но при этом оставаться невидимым для других пользователей благодаря специальному режиму "Невидимка". Из других приятных мелочей стоит выделить сохранение всех фото альбома за один раз, отображение в переписке сразу всех вложений, массовое удаление групп прямо из списка, массовое удаление из закладок людей и ссылок, наличие двухфакторной авторизации (подтверждение входа по СМС) и др.

Несомненным плюсом клиента Полиглот ВКонтакте является опция Offline-режима - все страницы, которые вы недавно посетили, доступны без подключения к интернет: