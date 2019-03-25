VideoApp для ВК для Android

VideoApp для ВК 1.8.0 для Android

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Описание VideoApp для ВК 1.8.0 для AndroidОписание   Скачать VideoApp для ВК 1.8.0 для AndroidСКАЧАТЬ (7,27 Мб) Скриншоты VideoApp для ВК 1.8.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика VideoApp для ВК 1.8.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о VideoApp для ВК 1.8.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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VideoApp для ВК - простое и удобное приложение для поиска и просмотра видео в социальной сети ВКонтакте (VK).

Основные возможности:

  • Новости с видеозаписями ваших групп
  • Просмотр видео друзей
  • Группы и поиск групп
  • Ваши видео и альбомы
  • Поиск видео
  • Встроенный видео плеер с комментариями и поддержкой HLS Live Stream
  • Поддержка DLNA для передачи видео на ТВ
  • Просмотр видео в любых сторонних плеерах
  • Передача видео в любые сторонние приложения типа AllCast и BubbleUPnP для просмотра на Смарт-ТВ и мультимедийных приставках
  • Качать видео с выбором качества
  • Блокировка приложения PIN-кодом
  • Доступна темная тема
  • И многое другое!

Примечание! Для использования приложения требуется ВК аккаунт для авторизации.

Что нового в VideoApp для ВК 1.8.0 для Android?
  • Добавлена возможность отображать видео альбомы списком
  • Для планшетов добавлена возможность скрыть боковую панель
  • Локальный прокси сервер (DLNA) больше не останавливается если приложение было закрыто
  • Исправлена проблема с логином
  • Исправлены другие ошибки
VideoApp для ВК
VideoApp для ВК
VideoApp для ВК
VideoApp для ВК
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 534
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - Плееры
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Отзывы о программе VideoApp для ВК

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Отзывов о программе VideoApp для ВК 1.8.0 для Android пока нет, можете добавить...

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