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4.80 из 5, всего оценок - 5 Рейтинг программы - 4.80 из 5

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5 Ashampoo Droid Optimizer - бесплатная программа для оптимизации производительности вашего Android-устройства. Позволяет увеличить скорость работы, почистить память, увеличить работу батареи, удалить устаревшие файлы и т.п. Особенности Droid Optimizer: Завершение работающих и фоновых приложений автоматически

Очистка кэша системы и приложений

В опции очистки спользуется рейтинговая система, которая использует достижения и забавные изображения для вашей мотивации.

Очистка истории браузера для лучшей конфиденциальности

Поиск и удаление больших файлов

Выполнение задач по очистке автоматически

Сохранение энергии и продление жизни батареи с помощью встроенного планировщика Good Night, который может отключать такие функции, как беспроводная сеть или мобильное подключение автоматически в заданные периоды времени

Управление всеми установленными приложениями

Информация о критических разрешениях ваших приложений и возможных шпионских программ

Бесплатная и без рекламы Что нового в Droid Optimizer 1.1.8 для Android?

Исправлены ошибки.