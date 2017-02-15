Ashampoo Droid Optimizer - бесплатная программа для оптимизации производительности вашего Android-устройства. Позволяет увеличить скорость работы, почистить память, увеличить работу батареи, удалить устаревшие файлы и т.п.
Особенности Droid Optimizer:
Завершение работающих и фоновых приложений автоматически
Очистка кэша системы и приложений
В опции очистки спользуется рейтинговая система, которая использует достижения и забавные изображения для вашей мотивации.
Очистка истории браузера для лучшей конфиденциальности
Поиск и удаление больших файлов
Выполнение задач по очистке автоматически
Сохранение энергии и продление жизни батареи с помощью встроенного планировщика Good Night, который может отключать такие функции, как беспроводная сеть или мобильное подключение автоматически в заданные периоды времени
Управление всеми установленными приложениями
Информация о критических разрешениях ваших приложений и возможных шпионских программ