Droid Optimizer для Android

Droid Optimizer 1.1.8 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Droid Optimizer 1.1.8 для AndroidОписание   Скачать Droid Optimizer 1.1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (6,66 Мб) Скриншоты Droid Optimizer 1.1.8 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Droid Optimizer 1.1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Droid Optimizer 1.1.8 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ashampoo Droid Optimizer - бесплатная программа для оптимизации производительности вашего Android-устройства. Позволяет увеличить скорость работы, почистить память, увеличить работу батареи, удалить устаревшие файлы и т.п.

Особенности Droid Optimizer:

  • Завершение работающих и фоновых приложений автоматически
  • Очистка кэша системы и приложений
  • В опции очистки спользуется рейтинговая система, которая использует достижения и забавные изображения для вашей мотивации.
  • Очистка истории браузера для лучшей конфиденциальности
  • Поиск и удаление больших файлов
  • Выполнение задач по очистке автоматически
  • Сохранение энергии и продление жизни батареи с помощью встроенного планировщика Good Night, который может отключать такие функции, как беспроводная сеть или мобильное подключение автоматически в заданные периоды времени
  • Управление всеми установленными приложениями
  • Информация о критических разрешениях ваших приложений и возможных шпионских программ
  • Бесплатная и без рекламы
Что нового в Droid Optimizer 1.1.8 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Droid Optimizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 475
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами - Оптимизация

Отзывы о программе Droid Optimizer

Юра про Ashampoo Droid Optimizer 1.1.1 для Android [15-02-2016]

По полезности одна из лучших.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

MyScore

FBReader

Fruit Nibblers

AppMgr III (App 2 SD)

Booking.com

World of Tanks Assistant

WebMoney Keeper

World of Tanks Blitz

Avast Mobile Security & Antivirus

AIMP

X-plore

Герои Стихий

Temple Run 2

SoundHound

BlaBlaCar

GMJ

Pushbullet

RAR

Gismeteo lite

GPS status

 
 