Вормикс 2.3.48 для Android Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте Герои Камелота 7.1.0 для Android Герои Камелота – легендарный замок короля Артура пал от армий Черного Рыцаря. Король Артур и Мерлин не в состоянии справиться с врагом и ждут помощи отважного героя, Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial 1.4.14 для Android Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial - стратегия для Android-смартфонов. Игра вобрала в себя лучшие черты жанра. Здесь нужно добывать ресурсы, строить города,

Clash of Clans 9.24.1 для Android Clash of Clans – возглавьте небольшую деревню, развивайте армию и начинайте завоевывать соседние территории у других игроков. Можно объединиться в кланы и Plague Inc. 1.14.0 для Android Plague Inc. – это стратегия, где вы создаете новую болезнь для уничтожения всего населения на планете. Начните с заражения одного человека и в процессе охватите все Мир в огне 3.6.0o для Android Мир в огне – масштабная военная стратегия с одиночной компаний и мультиплеером. Обучайте войска, стройте военные заводы и сражайтесь с соперником на земле, в воздухе