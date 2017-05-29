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Кухонная Лихорадка для Android

Кухонная Лихорадка 2.3.1 для Android

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Описание Кухонная Лихорадка 2.3.1 для AndroidОписание   Скачать Кухонная Лихорадка 2.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (73,8 Мб) Скриншоты Кухонная Лихорадка 2.3.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Кухонная Лихорадка 2.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Кухонная Лихорадка 2.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Кухонная Лихорадка - увлекательная игра в стиле Time Management, где вам предстоит проявить все свои кулинарные и организаторские способности, удовлетворив потребности клиентов в желании вкусно поесть. Готовьте разнообразные блюда и десерты по рецептам всего мира.

Здесь доступно 6 различных типов заведения: от минипекарни и закусочной до целого рыбного и китайского ресторанов. В вашем распоряжении более 100 ингредиентов для приготовления нескольких сотен блюд, а также всевозможное кухонное оборудование: от кофеварок и рисоварок до печей для пиццы и аппаратов для попкорна.

Помимо приготовления самых разнообразных блюд, вам также нужно проявить дизайнерские способности при оформлении интерьера вашего заведения. Модернизация обстановки ресторана привлекает больше посетителей, а значит и ваши доходы будут расти. Так что играйте в Кухонную Лихорадку, наслаждайтесь готовкой и не забывайте угощать вкусными блюдами своих друзей в Facebook.

Что нового в Кухонная Лихорадка 2.3.1 для Android?
  • Исправлены мелкие ошибки
Скриншоты Кухонная Лихорадка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 428
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Кухонная Лихорадка

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