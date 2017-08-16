Disk Cleanup Free - простая программа для очистки компьютера от всевозможного мусора, неиспользуемых системных файлов и следов работы в браузерах. С течением времени на Вашем ПК собираются файлы, которые не участвуют в работе системы, а только занимают место и тормозят работу компьютера. Это могут быть различные временные файлы, остатки установленных и удаленных приложений, некоторые устаревшие системные данные и следы Вашего серфинга в Интернете.

Простому пользователю, не владеющему специфическими познаниями в сфере оптимизации ПК, разобраться с тем, какие файлы можно удалить, а какие нет, достаточно сложно. Да и найти такой мусор в системе не так-то уж и просто. Специально для таких ситуаций и придумано это приложение.

Программа имеет простой интуитивно понятный и не отягощенный настройками интерфейс, который ориентирован на не опытных пользователей. Тут Вам нужно только выделить меткой разделы для сканирования и дождаться его результатов. Удобно, что программа сразу же показывает какой объем данных очистится. Кликнув на кнопку "Remove", Вы избавитесь от ненужных файлов.

Disk Cleanup Free находит мусор в:

самых популярных браузерах Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer - кэш, история, куки, загрузки, сессии, настройки, пароли,

Проводнике Windows,

операционной системе - временные файлы, дамп памяти, лог-файлы, отчеты с ошибками и др.,

разнообразных приложениях - MS Office, Adobe, Notepad, uTorrent, Skype и др.,

антивирусных программах и т.д.

Такую процедуру очистки рекомендуется периодически проводить на своей машине, тогда компьютер будет в чистом виде, а производительность конфигурации железа оставаться на максимальном уровне.