Disk Cleanup Free для Windows

Disk Cleanup Free 1.4

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Описание Disk Cleanup Free 1.4Описание   Скачать Disk Cleanup Free 1.4СКАЧАТЬ (21,72 Мб) Скриншоты Disk Cleanup Free 1.4Скриншоты (3)   Статистика Disk Cleanup Free 1.4Статистика   Отзывы о Disk Cleanup Free 1.4Отзывы (0)  
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Disk Cleanup Free - простая программа для очистки компьютера от всевозможного мусора, неиспользуемых системных файлов и следов работы в браузерах. С течением времени на Вашем ПК собираются файлы, которые не участвуют в работе системы, а только занимают место и тормозят работу компьютера. Это могут быть различные временные файлы, остатки установленных и удаленных приложений, некоторые устаревшие системные данные и следы Вашего серфинга в Интернете.

Простому пользователю, не владеющему специфическими познаниями в сфере оптимизации ПК, разобраться с тем, какие файлы можно удалить, а какие нет, достаточно сложно. Да и найти такой мусор в системе не так-то уж и просто. Специально для таких ситуаций и придумано это приложение.

Программа имеет простой интуитивно понятный и не отягощенный настройками интерфейс, который ориентирован на не опытных пользователей. Тут Вам нужно только выделить меткой разделы для сканирования и дождаться его результатов. Удобно, что программа сразу же показывает какой объем данных очистится. Кликнув на кнопку "Remove", Вы избавитесь от ненужных файлов.

Disk Cleanup Free находит мусор в:

  • самых популярных браузерах Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer - кэш, история, куки, загрузки, сессии, настройки, пароли,
  • Проводнике Windows,
  • операционной системе - временные файлы, дамп памяти, лог-файлы, отчеты с ошибками и др.,
  • разнообразных приложениях - MS Office, Adobe, Notepad, uTorrent, Skype и др.,
  • антивирусных программах и т.д.

Такую процедуру очистки рекомендуется периодически проводить на своей машине, тогда компьютер будет в чистом виде, а производительность конфигурации железа оставаться на максимальном уровне.

Скриншоты Disk Cleanup Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 625
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе Disk Cleanup Free

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