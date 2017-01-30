Chedot для Windows

Chedot 51.0.2704.5405

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Описание Chedot 51.0.2704.5405Описание   Скачать Chedot 51.0.2704.5405СКАЧАТЬ (1,39 Мб) Скриншоты Chedot 51.0.2704.5405Скриншоты (4)   Статистика Chedot 51.0.2704.5405Статистика   Отзывы о Chedot 51.0.2704.5405Отзывы (9)  
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4.31 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Chedot - очередная реализация браузерной программы на основе Chromium, выполненная эстонскими разработчиками. Внешне этот web-обозреватель ничем не отличается от популярнейшего Google Chrome  и имеет аналогичный функционал: поддержка мультивкладок, режим инкогнито, функции изменить/вырезать/копировать/вставить, встроенный диспетчер задач, работа с расширениями из магазина Google, консоль JavaScript и т.д.

Однако, как уверяют сами разработчики, за счет оптимизации кода браузер Chedot способен найти и скачать нужные данные (фильмы, музыка, картинки, произвольные файлы) в 8 раз быстрее по сравнению с другими обозревателями. Кроме того, внутри этого браузера включены особые антивирусные механизмы безопасности, позволяющие Вам спокойно серфить в интернете, не опасаясь подхватить какой-нибудь вредонос и допустить утечку конфиденциальных данных.

В целом, Chedot - достаточно надежный и быстрый браузер, освоить функционал которого не составит труда, т.к. визуально он хорошо знаком любому пользователю web-обозревателя Google Chrome.

Скриншоты Chedot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 1 970
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Chedot

Леонид про Chedot 51.0.2704.540 [26-01-2017]

Скорость достигается за счет удаления некоторых не слишком нужных функций.
Загрузка видео-довольно быстро,скачивание и конвертация в MP3-очень медленно.Например,извлечение аудио из ролика YouTube длительностью 1,5 часа у меня заняло 0,5 часа.А так браузер перспективный,особенно для переносных устройств.
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Кстати, про Chedot 43.0.2345.346 [22-09-2016]

давно есть новая версия. Сейчас пишу с него. У меня 51.0.2704.532.
Не намного отстает от хрома. И сам обновляется.
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один из лучших! про Chedot 43.0.2345.346 [22-09-2016]

На удивление легкий, быстрый, простой и удобный браузер. Парадокс от эстонцев.)
ПС: некоторые в инете пишут, что это рекламная программа. Вранье и происки конкурентов!
За год пользования ничего подобного не заметил. Ни рекламы, ни, тем более, шпионажа.
Про скорость- правда. Открывает странички и качает очень быстро по сравнению с т.н. лидерами!
На мой взгляд, он и систему меньше грузит с бОльшим количество вкладок.
Пробуйте.
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Сердитый про Chedot 43.0.2345.346 [22-06-2016]

Установил сей браузер на пробу,ничего выдающегося в нем нет.Обычный Chromium.Нет возможности сменить стартовую страницу,открывается при загрузке системы,что тоже не совсем удобно.То,что скоростной,вымысел разработчиков.
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кстати в ответ Сердитый про Chedot 51.0.2704.532 [28-09-2016]

1. Насчет стартовой страницы вы правы (но в ней можно во вкладках настроить все свои любимые сайты.
2. У меня при старте системы он сам не грузится. И даже никогда не пытался.
3. Насчет скорости- написал выше. Скорость загрузки страниц не на много, но все равно выше, чем у других. Скорость скачивания файлов вообще в разы выше!
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Nikolas про Chedot 43.0.2345.346 [26-03-2016]

На удивление оказался самым быстрым. Если раньше фильмы качались за мин. 20-30, то теперь достаточно 5-7 минут. На движке Хромиума. Настраиваемый, что тоже радует.
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