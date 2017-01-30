Chedot - очередная реализация браузерной программы на основе Chromium, выполненная эстонскими разработчиками. Внешне этот web-обозреватель ничем не отличается от популярнейшего Google Chrome и имеет аналогичный функционал: поддержка мультивкладок, режим инкогнито, функции изменить/вырезать/копировать/вставить, встроенный диспетчер задач, работа с расширениями из магазина Google, консоль JavaScript и т.д.
Однако, как уверяют сами разработчики, за счет оптимизации кода браузер Chedot способен найти и скачать нужные данные (фильмы, музыка, картинки, произвольные файлы) в 8 раз быстрее по сравнению с другими обозревателями. Кроме того, внутри этого браузера включены особые антивирусные механизмы безопасности, позволяющие Вам спокойно серфить в интернете, не опасаясь подхватить какой-нибудь вредонос и допустить утечку конфиденциальных данных.
В целом, Chedot - достаточно надежный и быстрый браузер, освоить функционал которого не составит труда, т.к. визуально он хорошо знаком любому пользователю web-обозревателя Google Chrome.
Скорость достигается за счет удаления некоторых не слишком нужных функций.
Загрузка видео-довольно быстро,скачивание и конвертация в MP3-очень медленно.Например,извлечение аудио из ролика YouTube длительностью 1,5 часа у меня заняло 0,5 часа.А так браузер перспективный,особенно для переносных устройств. | | Ответить
Кстати, про Chedot 43.0.2345.346 [22-09-2016]
давно есть новая версия. Сейчас пишу с него. У меня 51.0.2704.532.
Не намного отстает от хрома. И сам обновляется. 1 | | Ответить
один из лучших! про Chedot 43.0.2345.346 [22-09-2016]
На удивление легкий, быстрый, простой и удобный браузер. Парадокс от эстонцев.)
ПС: некоторые в инете пишут, что это рекламная программа. Вранье и происки конкурентов!
За год пользования ничего подобного не заметил. Ни рекламы, ни, тем более, шпионажа.
Про скорость- правда. Открывает странички и качает очень быстро по сравнению с т.н. лидерами!
На мой взгляд, он и систему меньше грузит с бОльшим количество вкладок.
Пробуйте. | | Ответить
Сердитый про Chedot 43.0.2345.346 [22-06-2016]
Установил сей браузер на пробу,ничего выдающегося в нем нет.Обычный Chromium.Нет возможности сменить стартовую страницу,открывается при загрузке системы,что тоже не совсем удобно.То,что скоростной,вымысел разработчиков. 6 | 2 | Ответить
кстати в ответ Сердитый про Chedot 51.0.2704.532 [28-09-2016]
1. Насчет стартовой страницы вы правы (но в ней можно во вкладках настроить все свои любимые сайты.
2. У меня при старте системы он сам не грузится. И даже никогда не пытался.
3. Насчет скорости- написал выше. Скорость загрузки страниц не на много, но все равно выше, чем у других. Скорость скачивания файлов вообще в разы выше! 1 | | Ответить
Nikolas про Chedot 43.0.2345.346 [26-03-2016]
На удивление оказался самым быстрым. Если раньше фильмы качались за мин. 20-30, то теперь достаточно 5-7 минут. На движке Хромиума. Настраиваемый, что тоже радует. | | Ответить