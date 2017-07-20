Google Часы для Android

Google Часы 5.0.1 для Android

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Описание Google Часы 5.0.1 для AndroidОписание   Скачать Google Часы 5.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (6,24 Мб) Скриншоты Google Часы 5.0.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Google Часы 5.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Часы 5.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Часы - удобные и простые в использовании часы для Android-смартфонов и планшетов, которые также включают в себя функции будильника, таймера и секундомера. Присутствует возможность добавлять любимые города на панель «Мировые часы», а также имеется ночной режим. При настройке будильника можно задавать дни, когда он будет срабатывать, выбирать мелодию, включать/отключать повтор, вибросигнал и указывать краткое описание. Можно откладывать или отключать сигнал будильника и напоминания при помощи часов Android Wear.

В настройках приложения можно задавать стиль часов (цифровые или аналоговые), включать отображение часового пояса, устанавливать автовыключение, интервал повтора сигнала, громкость будильника, начало недели, программировать кнопки громкости и пр.

Что нового в Google Часы 5.0.1 для Android?
  • Для сигнала будильника или таймера можно выбрать любой звуковой файл.
  • Обновлен циферблат: теперь время на электронных часах показано с точностью до секунды.
  • Добавлено ещё несколько новых функций, исправлены ошибки.

 
Скриншоты Google Часы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 316
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
 Программа Google Часы отмечена редакцией SoftPortal.com
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