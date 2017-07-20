Google Часы - удобные и простые в использовании часы для Android-смартфонов и планшетов, которые также включают в себя функции будильника, таймера и секундомера. Присутствует возможность добавлять любимые города на панель «Мировые часы», а также имеется ночной режим. При настройке будильника можно задавать дни, когда он будет срабатывать, выбирать мелодию, включать/отключать повтор, вибросигнал и указывать краткое описание. Можно откладывать или отключать сигнал будильника и напоминания при помощи часов Android Wear.

В настройках приложения можно задавать стиль часов (цифровые или аналоговые), включать отображение часового пояса, устанавливать автовыключение, интервал повтора сигнала, громкость будильника, начало недели, программировать кнопки громкости и пр.