Time Since - приложение с несколькими секундомерами, позволяющее отслеживать, сколько времени прошло с тех пор, как вы начали или перестали что-то делать, и подсчитывать количество дней, прошедших после определенного события

Для начала выберите цель, которую вы хотите отслеживать, например, отказ от курения, соблюдение диеты или подсчет количества дней с момента какого-либо события.

Затем секундомер можно изменить, выбрав формат и цвет для каждого таймера. Таймеры также можно добавить на домашний экран с помощью виджетов для легкого доступа. После запуска таймера вы можете выйти из приложения и заняться своими делами.

Вам не нужно беспокоиться о том, что таймер остановится, если вы закроете приложение или выключите телефон, поскольку он будет продолжать работать и считать в фоновом режиме. Счетчики времени будут продолжать работать, чтобы вы не потеряли информацию о своем прогрессе.

Вы можете активировать столько секундомеров, сколько захотите, и они будут работать одновременно, что позволит вам отслеживать несколько событий одновременно.

Time Since также . Установите дату наможно использовать для подсчета количества дней, прошедших после определенного события. Приложение будет отслеживать дни, недели, месяцы или годы, прошедшие с начальной даты, после того как вы выберете ее и настроите форматчала для секундомеров, чтобы можно было отслеживать долгосрочные цели. Сбросьте любой счетчик времени на определенную дату.

Приложение также позволяет вести отсчет времени от определенной даты, что дает возможность отслеживать, сколько времени прошло с момента начала новой работы или переезда.

В целом, Time Since - это гибкое приложение, которое поможет вам отслеживать прогресс в достижении целей, будь то учет количества дней, прошедших после какого-либо события, или продолжительность определенной деятельности.