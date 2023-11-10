Boosted Time Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Boosted Productivity
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,6 Мб
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Boosted - Productivity & Time Tracker помогает вам достичь большего, управляя временем. Понимайте свои привычки с подробными отчетами и используйте инструменты, такие как таймер Pomodoro, для улучшения производительности.
Основные возможности Boosted Time Tracker:
- Отслеживание времени одним кликом для всех действий.
- Организация проектов на мелкие задачи.
- Инструменты повышения производительности, включая таймер Pomodoro.
- Экспорт данных в CSV для удобного анализа.
- Управление временем через панель уведомлений.
- Резервное копирование данных на Google Диск для безопасности.
- Подробные отчеты и статистика использования времени.
- Календарь для просмотра всех отслеживаемых действий.
- Темный режим для работы даже ночью.
- Без рекламы для максимальной концентрации.
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