Boosted Time Tracker для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,6 Мб
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Boosted - Productivity & Time Tracker помогает вам достичь большего, управляя временем. Понимайте свои привычки с подробными отчетами и используйте инструменты, такие как таймер Pomodoro, для улучшения производительности.

Основные возможности Boosted Time Tracker:

  • Отслеживание времени одним кликом для всех действий.
  • Организация проектов на мелкие задачи.
  • Инструменты повышения производительности, включая таймер Pomodoro.
  • Экспорт данных в CSV для удобного анализа.
  • Управление временем через панель уведомлений.
  • Резервное копирование данных на Google Диск для безопасности.
  • Подробные отчеты и статистика использования времени.
  • Календарь для просмотра всех отслеживаемых действий.
  • Темный режим для работы даже ночью.
  • Без рекламы для максимальной концентрации.
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