Organizer Calendar для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33,41 Мб
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Organizer Calendar - интерактивный менеджер, позволяющий легко записывать Ваш график и идеи, а также централизованно управлять всеми блокнотами, чек-листами, органайзерами и проектами. Совмещает в себе дневник, календарь событий и список задач. Присутствует возможность планировать время, изменять и добавлять записи, не отрываясь от дел, настроить дизайн, шрифт и цвет текста вашего ежедневника.

Особенности Organizer Calendar:

  • синхронизация Плана недели с Google Cloud и другими устройствами;
  • конфиденциальность с помощью Touch ID или Face ID;
  • защита паролем;
  • автоматическое резервное копирование;
  • выбор первого дня недели (понедельник или воскресенье);
  • переключение с вида недели на двухдневный или однодневный вид;
  • выбор стиля оформления;
  • выбор шрифта и его цвета;
  • выбор языка независимо от основного языка, выбранного на устройстве;
  • внесение и проверка записей на месяцы и годы вперед и назад;
  • возможность делать любые события повторяющимися, устанавливать их продолжительность, отменять их;
  • удаление выполненного задания или ненужной записи;
  • настройка звуковых уведомлений о важных событиях;
  • сохранение версии для последующей распечатки;
  • поиск событий и записей;
  • сохранение записи автоматически или «принудительно»;
  • изменение цвета шрифта на понравившийся;
  • копирование, вставка, перенос и т. п. записи;
  • создание резервных копий, синхронизация записей и защита их конфиденциальности паролем.
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