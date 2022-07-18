Organizer Calendar - интерактивный менеджер, позволяющий легко записывать Ваш график и идеи, а также централизованно управлять всеми блокнотами, чек-листами, органайзерами и проектами. Совмещает в себе дневник, календарь событий и список задач. Присутствует возможность планировать время, изменять и добавлять записи, не отрываясь от дел, настроить дизайн, шрифт и цвет текста вашего ежедневника.

Особенности Organizer Calendar: