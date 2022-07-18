Organizer Calendar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DLT LTD
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33,41 Мб
Organizer Calendar - интерактивный менеджер, позволяющий легко записывать Ваш график и идеи, а также централизованно управлять всеми блокнотами, чек-листами, органайзерами и проектами. Совмещает в себе дневник, календарь событий и список задач. Присутствует возможность планировать время, изменять и добавлять записи, не отрываясь от дел, настроить дизайн, шрифт и цвет текста вашего ежедневника.
Особенности Organizer Calendar:
- синхронизация Плана недели с Google Cloud и другими устройствами;
- конфиденциальность с помощью Touch ID или Face ID;
- защита паролем;
- автоматическое резервное копирование;
- выбор первого дня недели (понедельник или воскресенье);
- переключение с вида недели на двухдневный или однодневный вид;
- выбор стиля оформления;
- выбор шрифта и его цвета;
- выбор языка независимо от основного языка, выбранного на устройстве;
- внесение и проверка записей на месяцы и годы вперед и назад;
- возможность делать любые события повторяющимися, устанавливать их продолжительность, отменять их;
- удаление выполненного задания или ненужной записи;
- настройка звуковых уведомлений о важных событиях;
- сохранение версии для последующей распечатки;
- поиск событий и записей;
- сохранение записи автоматически или «принудительно»;
- изменение цвета шрифта на понравившийся;
- копирование, вставка, перенос и т. п. записи;
- создание резервных копий, синхронизация записей и защита их конфиденциальности паролем.
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