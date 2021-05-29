Project Schedule Free для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Немецкий
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 155 | Статистика
Размер:10,4 Мб
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Project Schedule Free — утилита для ведения небольших проектов на Android-смартфоне. Принцип работы утилиты построен на диаграммах Ганта. Различные задачи могут иметь три вида отношений: "стартуют одновременно", "заканчиваются одновременно" и "старт второй после окончания первой".

Имеется возможность экспорта данных в формат CSV, отправка данных по электронной почте.

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