Project Schedule Free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Немецкий
|Разработчик:
|Thorstens Apps
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 155 | Статистика
|Размер:
|10,4 Мб
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Project Schedule Free — утилита для ведения небольших проектов на Android-смартфоне. Принцип работы утилиты построен на диаграммах Ганта. Различные задачи могут иметь три вида отношений: "стартуют одновременно", "заканчиваются одновременно" и "старт второй после окончания первой".
Имеется возможность экспорта данных в формат CSV, отправка данных по электронной почте.
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Admin
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