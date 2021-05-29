Project Schedule Free — утилита для ведения небольших проектов на Android-смартфоне. Принцип работы утилиты построен на диаграммах Ганта. Различные задачи могут иметь три вида отношений: "стартуют одновременно", "заканчиваются одновременно" и "старт второй после окончания первой".

Имеется возможность экспорта данных в формат CSV, отправка данных по электронной почте.