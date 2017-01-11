Eurosport – известное новостное приложение о мире спорта. Тут собраны самые последние новости о мире спорта, в онлайн-режиме вы сможете отслеживать ход спортивных событий, а статистические данные будут интересны любителям анализа.

В Eurosport существует возможность прочитать текстовые комментарии к каждому из спортивных событий, просмотреть веселые и актуальные видеоролики, а также связаться с известными спортивными экспертами. Приложение охватывает широкий спектр спортивных событий, включая такие виды спорта: