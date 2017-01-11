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Eurosport для Android

Eurosport 5.5.1 для Android

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Описание Eurosport 5.5.1 для AndroidОписание   Скачать Eurosport 5.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (10,46 Мб) Скриншоты Eurosport 5.5.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Eurosport 5.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Eurosport 5.5.1 для AndroidОтзывы (1)  
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Eurosport – известное новостное приложение о мире спорта. Тут собраны самые последние новости о мире спорта, в онлайн-режиме вы сможете отслеживать ход спортивных событий, а статистические данные будут интересны любителям анализа.

В Eurosport существует возможность прочитать текстовые комментарии к каждому из спортивных событий, просмотреть веселые и актуальные видеоролики, а также связаться с известными спортивными экспертами. Приложение охватывает широкий спектр спортивных событий, включая такие виды спорта:

  • Футбол – Английская и российская Премьер-лиги, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1 и другие чемпионаты, Лига чемпионов и Лига Европы.
  • Теннис – все турниры АТР и WTA, все соревнования «Большого шлема» – Уимблдон, «Ролан Гаррос», US Open, Australian Open.
  • Все гонки сезона в «Формуле-1».
  • Другие виды спорта – хоккейные истории из НХЛ и КХЛ, все крупнейшие турниры, включая Олимпиады, чемпионаты мира и т.д.
Что нового в Eurosport 5.5.1 для Android?
  • Видеофанаты – запустите одно видео, и мы создадим для вас целый плейлист из интересностей.
Скриншоты Eurosport:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 387
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Ньюс ридеры, новости

Отзывы о программе Eurosport

строитель соц жилья про Eurosport 4.3.2 для Android [03-07-2015]

Отличное новостное приложение.
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