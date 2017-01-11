Eurosport – известное новостное приложение о мире спорта. Тут собраны самые последние новости о мире спорта, в онлайн-режиме вы сможете отслеживать ход спортивных событий, а статистические данные будут интересны любителям анализа.
В Eurosport существует возможность прочитать текстовые комментарии к каждому из спортивных событий, просмотреть веселые и актуальные видеоролики, а также связаться с известными спортивными экспертами. Приложение охватывает широкий спектр спортивных событий, включая такие виды спорта:
Футбол – Английская и российская Премьер-лиги, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1 и другие чемпионаты, Лига чемпионов и Лига Европы.
Теннис – все турниры АТР и WTA, все соревнования «Большого шлема» – Уимблдон, «Ролан Гаррос», US Open, Australian Open.
Все гонки сезона в «Формуле-1».
Другие виды спорта – хоккейные истории из НХЛ и КХЛ, все крупнейшие турниры, включая Олимпиады, чемпионаты мира и т.д.
Что нового в Eurosport 5.5.1 для Android?
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