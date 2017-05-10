Facebook Lite - облегченная версия клиента популярнейшей социальной сети Facebook для мобильных устройств под управлением ОС Android. Изначально эта версия программы разрабатывалась для пользователей из развивающихся стран, где в беспроводных сетях низкая скорость передачи данных, а сами устройства не впечатляют своими системными показателями. Однако Facebook Lite востребована и на других рынках, т.к. обладает некоторыми несомненными преимуществами.

Во-первых, Facebook Lite имеет маленький размер и занимает совсем немного памяти. Во-вторых, этот клиент без проблем устанавливается на смартфоны и планшеты даже со старой прошивкой (от Android 2.2). В-третьих, приложение работает очень быстро и использует меньше данных за счет того, что контент сначала оптимизируется непосредственно на серверах компании, а уже после этого пересылается на устройство пользователя.

Из доступного функционала реализована поддержка push-уведомлений, сообщений и показ рекламы. А вот видеоролики посмотреть не получится: в целях экономии трафика эта опция недоступна.

В целом же, теперь зайти в свой аккаунт Facebook получится даже при слабом уровне сигнала, что позволит воспользоваться всеми основными возможностями социальной сети: общайтесь с друзьями и ведите групповые переписки, получайте уведомления об отметках «Нравится» и комментариях к Вашим публикациям, будьте в курсе планов своих друзей, делитесь новостями и фото, а также многое другое.