Facebook Lite для Android

Facebook Lite 40.0.0.5.68 для Android

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Описание Facebook Lite 40.0.0.5.68 для AndroidОписание   Скачать Facebook Lite 40.0.0.5.68 для AndroidСКАЧАТЬ (1,47 Мб) Скриншоты Facebook Lite 40.0.0.5.68 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Facebook Lite 40.0.0.5.68 для AndroidСтатистика   Отзывы о Facebook Lite 40.0.0.5.68 для AndroidОтзывы (0)  
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Facebook Lite - облегченная версия клиента популярнейшей социальной сети Facebook для мобильных устройств под управлением ОС Android. Изначально эта версия программы разрабатывалась для пользователей из развивающихся стран, где в беспроводных сетях низкая скорость передачи данных, а сами устройства не впечатляют своими системными показателями. Однако Facebook Lite востребована и на других рынках, т.к. обладает некоторыми несомненными преимуществами.

Во-первых, Facebook Lite имеет маленький размер и занимает совсем немного памяти. Во-вторых, этот клиент без проблем устанавливается на смартфоны и планшеты даже со старой прошивкой (от Android 2.2). В-третьих, приложение работает очень быстро и использует меньше данных за счет того, что контент сначала оптимизируется непосредственно на серверах компании, а уже после этого пересылается на устройство пользователя.

Из доступного функционала реализована поддержка push-уведомлений, сообщений и показ рекламы. А вот видеоролики посмотреть не получится: в целях экономии трафика эта опция недоступна.

В целом же, теперь зайти в свой аккаунт Facebook получится даже при слабом уровне сигнала, что позволит воспользоваться всеми основными возможностями социальной сети: общайтесь с друзьями и ведите групповые переписки, получайте уведомления об отметках «Нравится» и комментариях к Вашим публикациям, будьте в курсе планов своих друзей, делитесь новостями и фото, а также многое другое.

Что нового в Facebook Lite 40.0.0.5.68 для Android?
  • Более высокая надежность, увеличенная скорость работы.
Скриншоты Facebook Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 241
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Facebook Lite

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