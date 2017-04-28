Orbitum - удобный браузер для мобильных устройств на базе Android, который выделяется среди аналогов наличием функции блокирования рекламы на всех посещаемых пользователем веб-страницах, что кроме отсутствия навязчивой рекламы еще в дополнение позволяет несколько ускорить загрузку сайтов.

Кроме этого Orbitum предлагает пользователю полную безопасность данных, благодаря шифрованию персональной информации, а также поддержку наиболее популярных социальных сетей и сервисов, включая Вконтакте, Facebook, Twitter, Youtube, last.fm, ask.fm и пр.

Присутствует «умная» адресная строка, голосовой поиск, возможность работать с закладками, просматривать историю посещений сайтов, синхронизация закладок, паролей и истории с другими устройствами, импорт закладок из Chrome и многое другое.

Ключевые особенности Orbitum: