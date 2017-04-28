Orbitum для Android

Orbitum 2.46 для Android

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Описание Orbitum 2.46 для AndroidОписание   Скачать Orbitum 2.46 для AndroidСКАЧАТЬ (13,42 Мб) Скриншоты Orbitum 2.46 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Orbitum 2.46 для AndroidСтатистика   Отзывы о Orbitum 2.46 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Orbitum - удобный браузер для мобильных устройств на базе Android, который выделяется среди аналогов наличием функции блокирования рекламы на всех посещаемых пользователем веб-страницах, что кроме отсутствия навязчивой рекламы еще в дополнение позволяет несколько ускорить загрузку сайтов.

Кроме этого Orbitum предлагает пользователю полную безопасность данных, благодаря шифрованию персональной информации, а также поддержку наиболее популярных социальных сетей и сервисов, включая Вконтакте, Facebook, Twitter, Youtube, last.fm, ask.fm и пр.

Присутствует «умная» адресная строка, голосовой поиск, возможность работать с закладками, просматривать историю посещений сайтов, синхронизация закладок, паролей и истории с другими устройствами, импорт закладок из Chrome и многое другое.

Ключевые особенности Orbitum:

  • Блокировка рекламы на страницах.
  • Шифрование персональной информации.
  • Высокая скорость загрузки сайтов.
  • Поддержка наиболее популярных социальных сетей и сервисов.
  • Предиктивный ввод.
  • Голосовой поиск.
  • Быстрый доступ.
  • Импорт закладок из Chrome.
  • Синхронизация закладок, паролей и истории с другими устройствами.
  • Возможность выбора поисковой системы (Яндекс, Google, Bing).
Что нового в Orbitum 2.46 для Android?
  • Добавлена опция: включение / отключение скрытия адресной строки при прокрутке.
  • Добавлена группировка настроек.
  • Незначительные исправления в меню браузера.
  • Скорректированная логика навигации браузера при использовании кнопки «Назад».
Скриншоты Orbitum:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 179
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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