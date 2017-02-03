Comfort Keys - мощная программа для настройки горячих клавиш, имеющая также в своем функционале экранную клавиатуру, удобный переключатель языка и менеджер буфера обмена. С помощью этого приложения Вы сможете автоматизировать большинство часто повторяемых действий на ПК, тем самым значительно ускорив выполнение поставленных задач.

Настраиваемые быстрые клавиши отлично работают во всех приложениях Windows. При этом выбирая комбинации гррячих клавиш, можно использовать любые кнопки, в том числе NumLock и CapsLock. Примечательно, что правые и левые управляющие клавиши Shift, Ctrl, Alt или Win обрабатываются по разному принципу - это позволяет увеличить количество горячих клавиш и упростить их использование. Также можно настроить отдельную обработку при работе в полноэкранном режиме (например, в компьютерных играх можно заблокировать нажатие клавиши Win).

Удобно, что Comfort Keys можно свободно использовать в рабочих группах. Для этого нужно поместить файл быстрых клавиш на сетевой ресурс и настроить его использование на каждой рабочей станции.

Приложение может:

Запускать все необходимые для работы программы и открывать избранные веб-страницы, нажав всего одну быструю клавишу.

Вставлять заданный ранее текст (шаблоны писем, подписи, пароли, приветствия, телефоны, адреса и т.п.) с помощью быстрой клавиши или встроенного менеджера шаблонов.

Изменять раскладку и регистр уже напечатанного текста.

Быстро и удобно регулировать громкость звука.

Записать последовательные нажатия нескольких клавиш (макросы) и воспроизводить их множество раз.

Заблокировать некоторые клавиши или заменить нажатие одной клавиши на нажатие другой.

Чтобы Вы лучше ориентировались в своих комбинациях быстрых клавиш, реализован своеобразный справочник клавиш. Для этого используется полнофункциональная экранная клавиатура, на которой отображаются все доступные Вам быстрые клавиши.

Для максимально комфортной работы в Comfort Keys также есть дополнительные полезные утилиты: