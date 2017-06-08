Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и полезными возможностями для максимально комфортной работы за ПК. В Windows 10 меню "Пуск" состоит из так называемых аппликаций, для чего использовалось классическое меню из Windows 7 с заменой некоторых элементов плитками. При этом доступ к системным папкам отсутствует.

Приложение видоизменяет такое меню, сделав его более функциональным и приятным для восприятия. У Вас появится возможность запускать любую программу буквально в один клик. Вы не увидите скучных и однообразных желтых иконок папок - они заменены на иконки программ, что облегчает поиск нужных директорий. Просто щелкнув по папке, Вы сразу же запустите требуемую программу. Если же Вам необходимо попасть в саму директорию, то для этого достаточно подвести курсор мышки и подождать несколько секунд.

Еще одной удобной опцией является создание виртуальных групп. Содержимое любой папки можно распределить по виртуальным группам, при этом сами файлы на диске останутся без изменений. Это позволит Вам сократить время просмотра информации и изменять ее визуальное отображение в зависимости от обстоятельств.

Стоит также отметить и умный список востребованных приложений, где содержатся часто используемые программы, а также и те, которые Вы запускали в последнее время. Благодаря такому алгоритму самые востребованные приложения будут всегда под рукой.

Как уже отмечалось, из системного меню в Windows 10 убраны ссылки на системные папки, и поэтому добраться из такого меню даже в панель управления становиться очень тяжело. С помощью Start Menu 10 настроить список папок можно полностью по своему усмотрению. Для этого предлагается широкий выбор из 25 системных папок и возможность добавлять свои папки или программы - индивидуализируйте меню "Пуск" как Вам хочется.

Что еще стоит выделить в приложении, так это управление питанием с помощью таймеров. Без дополнительных утилит прямо из меню "Пуск" задайте таймер отсрочки выключения питания или засыпания компьютера. Такая опция полезна, когда Вы оставляете ПК на долгое время при выполнении сложных задач или просто не хотите тратить время на ручное выключение своей машины.

В завершении стоит упомянуть о еще одном небольшом, но очень удобном улучшении - список имеющихся программ отображается во весь экран. Вам не придется постоянно скролить список своих приложений в поисках нужного - содержимое папок использует весь экран и скорость выбора программы зависит лишь от скорости Ваших глаз. В сочетании с функцией запуска в один клик это дает просто потрясающие результаты.

В целом, Start Menu 10 сделает Вашу работу за ПК более продуктивной, эффективной и быстрой, позволив настроить меню "Пуск" по своему предпочтению на любой операционной системе Windows - от XP до 10.