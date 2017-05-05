ВКонтакте Amberfog для Android

ВКонтакте Amberfog 4.72.450 для Android

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Описание ВКонтакте Amberfog 4.72.450 для AndroidОписание   Скачать ВКонтакте Amberfog 4.72.450 для AndroidСКАЧАТЬ (10,39 Мб) Скриншоты ВКонтакте Amberfog 4.72.450 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика ВКонтакте Amberfog 4.72.450 для AndroidСтатистика   Отзывы о ВКонтакте Amberfog 4.72.450 для AndroidОтзывы (1)  
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ВКонтакте Amberfog - реализация клиента для популярнейшей российской социальной сети, которая содержит некоторые удобные фишки и полезные возможности для более комфортного и безграничного общения. ВКонтакте Amberfog позволит Вам всегда оставаться на связи со своими друзьями и близкими людьми (мессенжер тет-а-тет и групповой чат), быть в курсе всех последних новостей групп, смотреть отдельные фотографии и целые альбомы других пользователей, оставляя комментарии при желании, и многое другое.

Особо стоит выделить режим "Неведимка": Вы будете пользоваться всеми сервисами VK.com, но при этом для других пользователей будете оставаться незамеченными (статус "Онлайн" не отображается). Кстати, чтобы увидеть, когда Ваш друг был в сети, не обязательно даже заходить в свой Профиль - эта информация будет доступна Вам по умолчанию.

Из других интересных возможностей можно отметить одновременную поддержку нескольких аккаунтов (премиум режим), дополнительную защиту PIN-кодом данных (премиум режим), несколько тем визуального оформления клиента (премиум режим), интересный и современный интерфейс в стиле Material Design (как приложениях Google) и т.д.

Одним словом, просто установите ВКонтакте Amberfog и наслаждайтесь полноценным и удобным общением в сети VK.com.

Скриншоты ВКонтакте Amberfog:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)6 / 5 112
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе ВКонтакте Amberfog

Жека про ВКонтакте Amberfog 4.4.5 для Android [26-01-2016]

Случайно. Проги нет для накрутки лайков. В... ВК
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