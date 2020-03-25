OK Live для Android

OK Live 1.6.12 для Android

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Описание OK Live 1.6.12 для AndroidОписание   Скачать OK Live 1.6.12 для AndroidСКАЧАТЬ (33,16 Мб) Скриншоты OK Live 1.6.12 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика OK Live 1.6.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о OK Live 1.6.12 для AndroidОтзывы (0)  
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ОК Live – инструмент для проведения прямых эфиров с помощью вашего мобильного устройства. Приложение было разработано для социальной сети Одноклассники и ее пользователи могут почувствовать себя настоящими телеведущими.

Одной из особенностей приложения является возможность использовать 3D-маски во время онлайн трансляций. Специальные фильтра могут значительно улучшить картинку и скроют недостатки внешности (убирает темные круги под глазами, улучшает цвет лица и т.д.).

Если вы предпочитаете смотреть трансляции, а не вести их, то разработчик позаботился и о таких пользователях. Новостная лента формируется индивидуально, так что в ваших рекомендациях будут популярные стримы от ваших друзей и трансляции, понравившиеся вашим товарищам.

Приложение разработано таким образом, что бы качество связи не влияло на ваши действия. Программа будет работать в сетях 4G/3G/2G/EDGE или Wi-Fi без перебоев и долгих минут ожидания загрузки.

Что нового в OK Live 1.6.12 для Android?
  • Исправления и улучшения
OK Live
OK Live
OK Live
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 630
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Блоги, социальные сети
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Отзывы о программе OK Live

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Отзывов о программе OK Live 1.6.12 для Android пока нет, можете добавить...

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