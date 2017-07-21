Kodi для Android

Kodi 17.3 для Android

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Описание Kodi 17.3 для AndroidОписание   Скачать Kodi 17.3 для AndroidСКАЧАТЬ (83,38 Мб) Скриншоты Kodi 17.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Kodi 17.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kodi 17.3 для AndroidОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
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Kodi - мобильная версия кроссплатформенного медиацентра с отличным графическим интерфейсом и удобным меню. С помощью программы можно легко просматривать фильмы, онлайн ТВ, подкасты, фотографии, слушать музыку с различных источников, как например жестком дисках, оптических носителях, а также в сети Интернет или в локальной сети.

Kodi поддерживает различные форматы файлов, умеет работать со списками воспроизведения, предоставляет полную информацию по видео и аудиотекам, дает возможность записывать телепередачи, а также имеет встроенный веб-сервер. Расширить функциональные возможности мультимедийного центра можно при помощи плагинов.

Скриншоты Kodi:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 050
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
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