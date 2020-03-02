Kodi (ранее XBMC Media Center) - навороченный кроссплатформенный медиацентр с отличным графическим интерфейсом и удобным меню, который является достойным конкурентом Windows Media Center от компании Microsoft. С помощью программы можно легко превратить домашний ПК в полноценный HTPC (Home Theater PC), позволяя пользователю не только просматривать фильмы (включая DVD и Blu-ray), онлайн ТВ, фото, слушать музыку, но и эффективно управлять коллекциями видеофайлов, фотографий и аудио, хранящей на жестком диске, оптических носителях, а также находящимися в сети Интернет или в локальной сети.

Kodi поддерживает различные форматы файлов (PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, M4A, FLAC, AAC, WAV, WMA, Ogg, MP3, MOV, QT, DivX, Xvid, BivX, VOB, PVA, WMV, ASF и многие другие), умеет работать со списками воспроизведения (PLS, M3U, WPL) и образами дисков CUE, NRG, IMG, ISO, BIN, предоставляет полную информацию по видео и аудиотекам, дает возможность записывать телепередачи, имеет встроенный веб-сервер, позволяет осуществлять управление мышью или с помощью пульта ДУ. Расширить функциональные возможности мультимедийного центра можно при помощи плагинов.