Kodi (ранее XBMC Media Center) - навороченный кроссплатформенный медиацентр с отличным графическим интерфейсом и удобным меню, который является достойным конкурентом Windows Media Center от компании Microsoft. С помощью программы можно легко превратить домашний ПК в полноценный HTPC (Home Theater PC), позволяя пользователю не только просматривать фильмы (включая DVD и Blu-ray), онлайн ТВ, фото, слушать музыку, но и эффективно управлять коллекциями видеофайлов, фотографий и аудио, хранящей на жестком диске, оптических носителях, а также находящимися в сети Интернет или в локальной сети.
Kodi поддерживает различные форматы файлов (PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, M4A, FLAC, AAC, WAV, WMA, Ogg, MP3, MOV, QT, DivX, Xvid, BivX, VOB, PVA, WMV, ASF и многие другие), умеет работать со списками воспроизведения (PLS, M3U, WPL) и образами дисков CUE, NRG, IMG, ISO, BIN, предоставляет полную информацию по видео и аудиотекам, дает возможность записывать телепередачи, имеет встроенный веб-сервер, позволяет осуществлять управление мышью или с помощью пульта ДУ. Расширить функциональные возможности мультимедийного центра можно при помощи плагинов.
Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который предлагает пользователю высокое качество воспроизведения,
Отзывы о программе Kodi
александр про Kodi 18.3 [28-11-2019]
КАК перемотать фильм чуть вперед? Жму на синюю полосу , сбрасывает на начало фильма. 3 | 4 | Ответить
znatok про Kodi 17.6 [22-11-2017]
На официальном сайте "https://kodi.tv/download" как видно поддерживаются даже специфичные системы, для системы "Windows" системных требований нет, по этому установил на "WindowsXP". Когда устанавливал, НЕ было ни каких предупреждений, при этом дополнительно установились:
Microsoft Visual C++ 2015 x86 Additional Runtime - 14.0.23026
Microsoft Visual C++ 2015 x86 Minimum Runtime - 14.0.23026
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.23026
и vcredist_x86.
Скажите, пожалуйста, у Вас есть на сайте версия для XP? Версия 14.2 пойдёт на XP? (На форумах говорят, что 14.2 самая стабильная версия).
Если нет, тогда будут искать на других сайтах, на торентах и т.п. (Меня не волнует, что поддержки XP от микросфта нет, этой системой пользуются 15%...17% жителей Земли).
Качественные программы, если не пойдут на какой-то ОС, то они СРАЗУ же выдадут предупреждение. 3 | 12 | Ответить