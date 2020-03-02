Kodi для Windows

Kodi 18.5

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Описание Kodi 18.5Описание   Скачать Kodi 18.5СКАЧАТЬ (57,98 Мб) Скриншоты Kodi 18.5Скриншоты (10)   Статистика Kodi 18.5Статистика   Отзывы о Kodi 18.5Отзывы (39)  
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4.16 из 5, всего оценок - 76
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
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Kodi (ранее XBMC Media Center) - навороченный кроссплатформенный медиацентр с отличным графическим интерфейсом и удобным меню, который является достойным конкурентом Windows Media Center от компании Microsoft. С помощью программы можно легко превратить домашний ПК в полноценный HTPC (Home Theater PC), позволяя пользователю не только просматривать фильмы (включая DVD и Blu-ray), онлайн ТВ, фото, слушать музыку, но и эффективно управлять коллекциями видеофайлов, фотографий и аудио, хранящей на жестком диске, оптических носителях, а также находящимися в сети Интернет или в локальной сети.

Kodi поддерживает различные форматы файлов (PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, M4A, FLAC, AAC, WAV, WMA, Ogg, MP3, MOV, QT, DivX, Xvid, BivX, VOB, PVA, WMV, ASF и многие другие), умеет работать со списками воспроизведения (PLS, M3U, WPL) и образами дисков CUE, NRG, IMG, ISO, BIN, предоставляет полную информацию по видео и аудиотекам, дает возможность записывать телепередачи, имеет встроенный веб-сервер, позволяет осуществлять управление мышью или с помощью пульта ДУ. Расширить функциональные возможности мультимедийного центра можно при помощи плагинов.

Kodi
Kodi
Kodi
Kodi
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 54 154
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры - Каталогизаторы
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Отзывы о программе Kodi

александр про Kodi 18.3 [28-11-2019]

КАК перемотать фильм чуть вперед? Жму на синюю полосу , сбрасывает на начало фильма.
3 | 4 | Ответить

znatok про Kodi 17.6 [22-11-2017]

На официальном сайте "https://kodi.tv/download" как видно поддерживаются даже специфичные системы, для системы "Windows" системных требований нет, по этому установил на "WindowsXP". Когда устанавливал, НЕ было ни каких предупреждений, при этом дополнительно установились:
Microsoft Visual C++ 2015 x86 Additional Runtime - 14.0.23026
Microsoft Visual C++ 2015 x86 Minimum Runtime - 14.0.23026
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.23026
и vcredist_x86.

Скажите, пожалуйста, у Вас есть на сайте версия для XP? Версия 14.2 пойдёт на XP? (На форумах говорят, что 14.2 самая стабильная версия).
Если нет, тогда будут искать на других сайтах, на торентах и т.п. (Меня не волнует, что поддержки XP от микросфта нет, этой системой пользуются 15%...17% жителей Земли).

Качественные программы, если не пойдут на какой-то ОС, то они СРАЗУ же выдадут предупреждение.
3 | 12 | Ответить

slava1212 про Kodi 16.1 [02-11-2016]

ошибка смотри журнал. Что это??
20 | 15 | Ответить

Андрец про Kodi 16.1 [25-09-2016]

настроенный коди, со всеми основными дополнениями
http://kodisb.wixsite.com/kodisb
19 | 10 | Ответить

znatok в ответ Андрец про Kodi 17.6 [22-11-2017]

На XP-пойдёт?
3 | 9 | Ответить

алекс про Kodi 15.2 [20-10-2015]

При запуске программы пишет ошибка посмотрите в журнал. Помогите что делать.
45 | 32 | Ответить

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