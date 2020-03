znatok На официальном сайте "https://kodi.tv/download" как видно поддерживаются даже специфичные системы, для системы "Windows" системных требований нет, по этому установил на "WindowsXP". Когда устанавливал, НЕ было ни каких предупреждений, при этом дополнительно установились:

Microsoft Visual C++ 2015 x86 Additional Runtime - 14.0.23026

Microsoft Visual C++ 2015 x86 Minimum Runtime - 14.0.23026

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.23026

и vcredist_x86.



Скажите, пожалуйста, у Вас есть на сайте версия для XP? Версия 14.2 пойдёт на XP? (На форумах говорят, что 14.2 самая стабильная версия).

Если нет, тогда будут искать на других сайтах, на торентах и т.п. (Меня не волнует, что поддержки XP от микросфта нет, этой системой пользуются 15%...17% жителей Земли).



Качественные программы, если не пойдут на какой-то ОС, то они СРАЗУ же выдадут предупреждение.

3 | 12 | Ответить