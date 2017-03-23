AnTuTu Benchmark 6.2.7 для Android
AnTuTu Benchmark – узнайте текущие возможности вашего Android-устройства с помощью популярного бенчмарка. Производительность центрального процессора, мощность графического ускорителя и скорость оперативной памяти можно проверить отдельно и сравнить
Тест на скорость 2.0.80 для Android
Тест на скорость – несложно догадаться, что утилита показывает скорость вашего интернет-соединения. Особенные настройки позволяют максимально точно определить качество работы GPRS, 3G, 4G и Wi-Fi соединений. Смотрите историю тестов, делитесь результатами
PCMark 2.0.3705 для Android
PCMark – бенчмарк для теста производительности девайса и времени автономной работы аккумулятора. В приложении присутствуют отдельные тесты для ОЗУ и флеш-памяти устройства, для тестирования возможностей аппарата при использовании в повседневных
Geekbench 3 3.4.1 для Android
Geekbench 3 – узнайте насколько мощное у вас устройство с помощью данного популярного бенчмарка. Также он покажет основную информацию об операционной системе и подробности про «систему-на-чипе»
Test Your Android 5.0.5 для Android
Test Your Android – утилита для быстрого тестирования компонентов вашего Android-устройства. Проверять можно работу чипа, памяти, батареи, узнать точное количество цветов и проверить на наличие битых пикселей дисплей, проверить мультитач
CaffeineMark 1.0.0 для Android
CaffeineMark - утилита для оценки производительности виртуальной машины Java на коммуникаторах, работающих под управлением ОС Google Android