3DMark для Android

3DMark 1.6.3439 для Android

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Описание 3DMark 1.6.3439 для AndroidОписание   Скачать 3DMark 1.6.3439 для AndroidСКАЧАТЬ (27,45 Мб) Скриншоты 3DMark 1.6.3439 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика 3DMark 1.6.3439 для AndroidСтатистика   Отзывы о 3DMark 1.6.3439 для AndroidОтзывы (0)  
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3DMark - мобильная версия популярного теста производительности для смартфонов и планшетов под управлением ОС  Android.

Программа тестирует производительность графического процессора и центрального процедурного устройства, после чего полученные результаты можно сравнить с производительностью с более чем 3000 других мобильных устройств.

Приложение включает в себя несколько тестов производительности (Sling Shot, Ice Storm и Ice Storm Extreme), каждый из которых предназначен для определенного класса устройств.

  • Sling Shot - продвинутый тест производительности для 3D-графики, который предназначен для смартфонов и планшетов на операционный системы Android 5.0 или более поздней версии, поддерживающей OpenGL ES 3.1 или 3.0 ES.
  • Ice Storm - тест производительности OpenGL ES 2.0, который состоит из двух тестов графики, призванных оценить производительность графического процессора мобильного устройства, и теста физики, чтобы оценить производительность центрального процессора.
  • Ice Storm Extreme - повышает разрешение рендеринга и использует более высококачественные текстуры и эффекты постобработки, чтобы создать более сложный тест производительности.
Что нового в 3DMark 1.6.3439 для Android?
  • С этим обновлением оценки теперь на правильном уровне.
Скриншоты 3DMark:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 415
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты

Отзывы о программе 3DMark

Admin

Отзывов о программе 3DMark 1.6.3439 для Android пока нет, можете добавить...

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