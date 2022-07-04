VLC Benchmark для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VideoLAN
|Категория:
|Бенчмарки, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,77 Мб
VLC Benchmark - приложение, которое предназначено для тестирования видеовозможностей Android-устройств с помощью VLC Media Player.
Программа запускает набор тестовых образцов видео, закодированных с использованием различных параметров, чтобы увидеть, что видео файлы сможет воспроизвести ваше устройство, а какие нет.
Затем приложение оценивает ваше устройство в соответствии с этими тестами и позволяет загрузить результаты в Интернет, чтобы желающие могли их посмотреть и сравнить, например, с другими устройствами.
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Admin
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