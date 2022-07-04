VLC Benchmark для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Бенчмарки, тесты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,77 Мб
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VLC Benchmark - приложение, которое предназначено для тестирования видеовозможностей Android-устройств с помощью VLC Media Player.

Программа запускает набор тестовых образцов видео, закодированных с использованием различных параметров, чтобы увидеть, что видео файлы сможет воспроизвести ваше устройство, а какие нет.

Затем приложение оценивает ваше устройство в соответствии с этими тестами и позволяет загрузить результаты в Интернет, чтобы желающие могли их посмотреть и сравнить, например, с другими устройствами.

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