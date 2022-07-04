VLC Benchmark - приложение, которое предназначено для тестирования видеовозможностей Android-устройств с помощью VLC Media Player.

Программа запускает набор тестовых образцов видео, закодированных с использованием различных параметров, чтобы увидеть, что видео файлы сможет воспроизвести ваше устройство, а какие нет.

Затем приложение оценивает ваше устройство в соответствии с этими тестами и позволяет загрузить результаты в Интернет, чтобы желающие могли их посмотреть и сравнить, например, с другими устройствами.