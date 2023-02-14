CPU Monitor - универсальное средство для получения информации об использовании ядра процессора и его температуре, памяти и батареи, ее текущем уровне, а также ежедневной статистики с отображением максимальных и средних значений.

Приложение CPU Monitor имеет несколько трекеров в одном пользовательском интерфейсе, они связаны с использованием процессора или температурой, уровнем заряда батареи и оперативной памяти.

Окно Информация содержит подробную информацию о процессоре, номерах ядер и отдельных частотах, максимальных и текущих значениях. Оно также показывает графики общего использования, а также графики для каждого ядра. Также отображается температура процессора, название и номер аппаратной части.

Следующим идет окно Floating. В этом окне вы можете включить виджеты, которые будут находиться поверх других приложений и отображать информацию о температуре процессора, использовании процессора, использовании оперативной памяти, уровне заряда батареи и температуре батареи. Для этого просто выберите виджет и нажмите кнопку Вкл/Выкл. Также есть виджет Boost, который якобы освобождает память для запуска фоновых приложений, и виджет, который группирует показатели ЦП, ОЗУ и батареи.

В следующем окне, Статистика, приложение включает ежедневные графики общей температуры и использования процессора, а также максимальные и средние значения для каждого из ядер.

Последнее окно пользовательского интерфейса - Система. Это не имеет никакого отношения к настройке параметров вашего телефона, это просто страница со всевозможной информацией о процессоре, памяти, используемом и общем объеме, уровне здоровья батареи, напряжении и состоянии, марке и производителе оборудования, версии Android, кодовом имени и уровне API, размере, разрешении и плотности экрана.

Чтобы изменить общую тему пользовательского интерфейса или язык, откройте Настройки. Вы также можете включить или отключить уведомления, настроить параметры температуры и выбрать градусы Фаренгейта вместо градусов Цельсия. Интересной опцией здесь является сигнал о перегреве, который можно включить и получать уведомления, когда температура процессора превысит заданный порог.