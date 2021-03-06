nPerf для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|nPerf.com
|Категории:
|Бенчмарки, тесты - Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,86 Мб
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nPerf - приложение, которое позволяет получить полную характеристику качества сети на скоростях вплоть до 1Гб/сек. Умеет быстро определить скорость соединения, задержки (латентность), скорость интернет сёрфинга и качество потокового видео на вашем мобильном устройстве.
Кроме этого программа сравнивает в режиме реального времени результаты вашего теста с результатами тестов других пользователей с указанием провайдера, отображает зону покрытия и возможную скорость соединения сети вашей зоны, а также в режиме реального времени показывает в верхней части экрана скорость соединения и использованный трафик.
nPerf использует собственные алгоритмы тестов и использует в работе распределённый пул высокоскоростных серверов, расположенных по всему миру, что даёт более точные измерения скорости соединения. Имеется индикатор трафика, который проинформирует Вас о достижении предварительно выставленного в настройках значения использованного трафика из расчёта на месяц.
Ключевые особенности приложения nPerf:
- Все типы соединений могут быть протестированы на скоростях до 1 Гб/сек включительно.
- Возможность запускать каждый тест отдельно (тест скорости, серфинга и стриминга).
- Поддерживаются сети для теста скорости: 2G, 3G, 4G, 5G, Wimax, WiFi и Ethernet.
- Поддерживаемые протоколы WiFi: 802.11 a/b/g/ac dual-band, tri-band и quadri-band.
- Поддерживаемые протоколы LTE: LTE, LTE Advanced dual-band, tri-band и пр.
- Все результаты ваших тестов сохраняются в Истории с привязкой к месту на карте.
- Индикатор трафика.
- Возможность легко поделиться в соцсетях итоговой картинкой своего теста nPerf.
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