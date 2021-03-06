nPerf - приложение, которое позволяет получить полную характеристику качества сети на скоростях вплоть до 1Гб/сек. Умеет быстро определить скорость соединения, задержки (латентность), скорость интернет сёрфинга и качество потокового видео на вашем мобильном устройстве.

Кроме этого программа сравнивает в режиме реального времени результаты вашего теста с результатами тестов других пользователей с указанием провайдера, отображает зону покрытия и возможную скорость соединения сети вашей зоны, а также в режиме реального времени показывает в верхней части экрана скорость соединения и использованный трафик.

nPerf использует собственные алгоритмы тестов и использует в работе распределённый пул высокоскоростных серверов, расположенных по всему миру, что даёт более точные измерения скорости соединения. Имеется индикатор трафика, который проинформирует Вас о достижении предварительно выставленного в настройках значения использованного трафика из расчёта на месяц.

Ключевые особенности приложения nPerf: