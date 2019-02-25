PCMark 2.0.3716 для Android
PCMark – бенчмарк для теста производительности девайса и времени автономной работы аккумулятора. В приложении присутствуют отдельные тесты для ОЗУ и флеш-памяти
A1 SD Bench 2.6.2 для Android
Утилита для тестирования SD-карт, ОЗУ и внутренней памяти, скорости чтения и записи, а также проверки производительности Android-устройств с возможностью
AnTuTu Benchmark 7.1.1 для Android
AnTuTu Benchmark – узнайте текущие возможности вашего Android-устройства с помощью популярного бенчмарка. Производительность центрального процессора, мощность
3DMark 2.0.4574 для Android
3DMark – профессиональный тест производительности центрального процессора и графического ускорителя. Сравните свое устройство на Android с девайсами на других
Geekbench 4.3.2 для Android
Проверка реального быстродействия вашего устройства и сравнение с другими моделями. Несколько тестов максимально эффективно загружают чип, и покажет
Тест на скорость 2.1.6 для Android
Тест на скорость – несложно догадаться, что утилита показывает скорость вашего интернет-соединения. Особенные настройки позволяют максимально точно определить