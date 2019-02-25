AnTuTu Benchmark для Android

AnTuTu Benchmark 7.1.5 для Android

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Описание AnTuTu Benchmark 7.1.5 для AndroidОписание   Скачать AnTuTu Benchmark 7.1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (53,09 Мб) Скриншоты AnTuTu Benchmark 7.1.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика AnTuTu Benchmark 7.1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о AnTuTu Benchmark 7.1.5 для AndroidОтзывы (6)  
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4.49 из 5, всего оценок - 37
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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AnTuTu Benchmark - отличный инструмент для тестирования всех компонентов Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому пользователь сможет без особых трудностей проверить производительность процессора и памяти, 2D- и 3D-графики, скорость работы ввода/вывода базы данных, записи/чтения с карты SD и многое другое. Тестирование также можно проводить по каждому компоненту отдельно, благодаря чему пользователь точно узнает достоинства и недостатки своего аппарата. 

Также программа предоставляет полезную информацию об устройстве, как например название модели, частоту процессора, разрешение дисплея и пр. По окончанию тестирования полученные результаты можно сравнить с другими популярными Android-устройствами.

Что нового в AnTuTu Benchmark 7.1.5 для Android?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты AnTuTu Benchmark:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 88 605
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты
 Программа AnTuTu Benchmark отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе AnTuTu Benchmark

андрей про AnTuTu Benchmark 6.0.1 для Android [26-03-2016]

Хорошая программа
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Властислав про AnTuTu Benchmark 5.7.1 для Android [21-07-2015]

Хорошая программа
Jiayu G4S набрал 33638 балов
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Фрилансер про AnTuTu Benchmark 5.7.1 для Android [16-07-2015]

Jiayu G4S набрал 33638 балов программа хорошая
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Андрей про AnTuTu Benchmark 5.1 для Android [19-10-2014]

Хорошая программка
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Дмитрий про AnTuTu Benchmark 4.1.7 для Android [11-02-2014]

хорошая прога. всё протестировала главное что всё понятно.
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