A1 SD Bench для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Бенчмарки, тесты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 807 | Статистика
Размер:1.55 Мб
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A1 SD Bench - бесплатный инструмент для тестирования карты памяти SD, оперативной памяти и внутренней памяти, проверка скорости чтения / записи (4 режима: быстрый, долгий, точный и случайный I/O) с возможностью сравнения результатов онлайн. Поддерживаются SD-карты, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC.

Особенности:

  • Четыре эталонных режима - быстрый, долгий, точный и случайный I/O.
  • Возможностью сравнения результатов онлайн.
  • Встроенная система просмотра статистики онлайн.
  • Возможность тестировать одну или несколько SD-карт одновременно.
  • Тест скорости USB-носителей.
  • Проверка количества общей и свободной памяти для любых носителей.
  • Широкий список поддерживаемых устройств (SD-карты, оперативная и внутренняя память, USB-накопители и пр.).
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