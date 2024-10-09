Отзывов о программе A1 SD Bench 2.6.4 пока нет, можете добавить...

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A1 SD Bench - бесплатный инструмент для тестирования карты памяти SD, оперативной памяти и внутренней памяти, проверка скорости чтения / записи (4 режима: быстрый, долгий, точный и случайный I/O) с возможностью сравнения результатов онлайн. Поддерживаются SD-карты, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC.

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