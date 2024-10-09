A1 SD Bench для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tuxera Inc.
|Категория:
|Бенчмарки, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 807 | Статистика
|Размер:
|1.55 Мб
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A1 SD Bench - бесплатный инструмент для тестирования карты памяти SD, оперативной памяти и внутренней памяти, проверка скорости чтения / записи (4 режима: быстрый, долгий, точный и случайный I/O) с возможностью сравнения результатов онлайн. Поддерживаются SD-карты, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC.
Особенности:
- Четыре эталонных режима - быстрый, долгий, точный и случайный I/O.
- Возможностью сравнения результатов онлайн.
- Встроенная система просмотра статистики онлайн.
- Возможность тестировать одну или несколько SD-карт одновременно.
- Тест скорости USB-носителей.
- Проверка количества общей и свободной памяти для любых носителей.
- Широкий список поддерживаемых устройств (SD-карты, оперативная и внутренняя память, USB-накопители и пр.).
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Admin
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