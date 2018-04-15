Ускоритель Компьютера - удобная программа для очистки системы от лишних файлов, оптимизации работы реестра и управления автозагрузкой. Со временем любая операционная система постепенно засоряется различным мусором, неиспользуемыми данными, временными файлами, остатками старых ключей в реестре, неверными расширениями, отсутствующими DLL и т.д. Все это влияет на скорость работы ПК, а может и вообще привести к зависанию операционки, возникновению сбоев и ошибок в работе. Именно поэтому важно периодически чистить свою систему, и помочь в этом Вам сможет приложение Ускоритель Компьютера.
Работать с программой очень легко, никакие специфические знания не требуются. Запустите анализ ПК, и буквально через несколько секунд у Вас будет отчет о наличии лишних мусорных файлах и ошибках в реестре. Вам останется только нажать кнопку "Исправить все" и дождаться окончания этого процесса. Если хотите подробно познакомиться с найденными проблемами, то для этого перейдите в соответствующие разделы "Очистка" или "Реестр".
Помимо этого, Ускоритель Компьютера дает возможность управления автозагрузкой прямо из окна интерфейса. Вы сможете быстро добавить или удалить приложения в автозапуске, освободив ресурсы оперативной памяти при запуске Windows, что значительно ускорит ее загрузку.
Если не хотите проводить регулярную очистку в ручном режиме, то для этого в Ускорителе Компьютера предусмотрен планировщик заданий, позволяющий настроить автоматическую очистку системы от мусорных файлов. Теперь не придется каждый раз запускать программу, достаточно лишь задать периодичность ее работы, и она все сделает за Вас.
Основные возможности:
Полная очистка системы от лишних файлов
Удобное управление автозагрузкой программ
Эффективная оптимизация реестра Windows
Встроенный планировщик для оптимизации ПК
Освобождение гигабайтов места на диске
Ускорение работы компьютера до 70%
В целом, Ускоритель Компьютера весьма полезный инструмент, с помощью которого Вы легко почистите свой компьютер, эффективно удалив системный мусор и освободив гигабайты дискового пространства. После этого Вы сразу же заметите как Ваш ПК начнет работать быстрее и стабильнее.
Wise Disk Cleaner - инструмент для полной очистки жестких дисков от скопившегося системного мусора. Присутствует возможность удалять ненужные файлы в автоматическом
Отзывы о программе Ускоритель Компьютера
Светлана про Ускоритель Компьютера 3.0 [02-03-2018]
Вот именно для того чтобы не писать злостные комментарии я сразу покупаю себе лицензированный софт. 1 | | Ответить
Володя про Ускоритель Компьютера 3.0 [28-01-2018]
Эта программа полное г..вно,тк я установил,начал чистить компьютер,программа у меня все программы
удалила,виндовс полетел теперь не загружается, специалистов кто создал эту программу надо к ответственности привлекать!100% не я один потерпел поражение вашей программой!спасибо буду делать все возможное, чтобы вашу лавочку прикрыли! 3 | 1 | Ответить
Геннадий про Ускоритель Компьютера 3.0 [29-10-2017]
Попробовал ради интереса, столько противоречивой информации. Оказалось все скучно. С системой после чистки ничего плохого не случилось. Я очень старался, удалил все ошибки, лишние файлы, программы из автозагрузки и сделал все, что мне предложила программа. В итоге ускорился запуск винды, программы стали меньше тормозить, появилось лишнее место и память. Даже жаль, что ничего такого страшного вроде полной или частичной смерти винды не случилось. Только тот эффект, что указан в описании. Зато компьютер почистил. Хотел систему переустанавливать, теперь без надобности. | | Ответить
Арина про Ускоритель Компьютера 3.0 [25-10-2017]
Понравилось, что программа очень простая. Немного напугали отзывы, что виндоус испортилась, но у меня все нормально. Программа нашла ошибки, больше нескольких тысяч! Потом все это чистила и у меня правда стал компьютер лучше работать. Удобно и доступно. У меня версия программы Стандарт, а виндоус 10. Все отлично. | | Ответить
Анатолий про Ускоритель Компьютера 3.0 [21-10-2017]
Прогой назвать язык не поворачивается!!! Убила важные функции Винды! Управление систем. процессами, перетаскивание-копирование файлов, не открывает проги, и мн. другое!! Итог - переустановка Windows... Да возвратится им бумерангом... 2 | 2 | Ответить