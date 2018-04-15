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Ускоритель Компьютера для Windows

Ускоритель Компьютера 4.0

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Описание Ускоритель Компьютера 4.0Описание   Скачать Ускоритель Компьютера 4.0СКАЧАТЬ (10,83 Мб) Скриншоты Ускоритель Компьютера 4.0Скриншоты (7)   Статистика Ускоритель Компьютера 4.0Статистика   Отзывы о Ускоритель Компьютера 4.0Отзывы (18)  
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4.42 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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Ускоритель Компьютера - удобная программа для очистки системы от лишних файлов, оптимизации работы реестра и управления автозагрузкой. Со временем любая операционная система постепенно засоряется различным мусором, неиспользуемыми данными, временными файлами, остатками старых ключей в реестре, неверными расширениями, отсутствующими DLL и т.д. Все это влияет на скорость работы ПК, а может и вообще привести к зависанию операционки, возникновению сбоев и ошибок в работе. Именно поэтому важно периодически чистить свою систему, и помочь в этом Вам сможет приложение Ускоритель Компьютера.

Работать с программой очень легко, никакие специфические знания не требуются. Запустите анализ ПК, и буквально через несколько секунд у Вас будет отчет о наличии лишних мусорных файлах и ошибках в реестре. Вам останется только нажать кнопку "Исправить все" и дождаться окончания этого процесса. Если хотите подробно познакомиться с найденными проблемами, то для этого перейдите в соответствующие разделы "Очистка" или "Реестр".

Помимо этого, Ускоритель Компьютера дает возможность управления автозагрузкой прямо из окна интерфейса. Вы сможете быстро добавить или удалить приложения в автозапуске, освободив ресурсы оперативной памяти при запуске Windows, что значительно ускорит ее загрузку.

Если не хотите проводить регулярную очистку в ручном режиме, то для этого в Ускорителе Компьютера предусмотрен планировщик заданий, позволяющий настроить автоматическую очистку системы от мусорных файлов. Теперь не придется каждый раз запускать программу, достаточно лишь задать периодичность ее работы, и она все сделает за Вас.

Основные возможности:

  • Полная очистка системы от лишних файлов
  • Удобное управление автозагрузкой программ
  • Эффективная оптимизация реестра Windows
  • Встроенный планировщик для оптимизации ПК
  • Освобождение гигабайтов места на диске
  • Ускорение работы компьютера до 70%

В целом, Ускоритель Компьютера весьма полезный инструмент, с помощью которого Вы легко почистите свой компьютер, эффективно удалив системный мусор и освободив гигабайты дискового пространства. После этого Вы сразу же заметите как Ваш ПК начнет работать быстрее и стабильнее.

Скриншоты Ускоритель Компьютера:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 995 руб.
Ограничение в работе программы5 дней, ряд оптимизаций закрыт
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 3 730
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе Ускоритель Компьютера

Светлана про Ускоритель Компьютера 3.0 [02-03-2018]

Вот именно для того чтобы не писать злостные комментарии я сразу покупаю себе лицензированный софт.
1 | | Ответить

Володя про Ускоритель Компьютера 3.0 [28-01-2018]

Эта программа полное г..вно,тк я установил,начал чистить компьютер,программа у меня все программы
удалила,виндовс полетел теперь не загружается, специалистов кто создал эту программу надо к ответственности привлекать!100% не я один потерпел поражение вашей программой!спасибо буду делать все возможное, чтобы вашу лавочку прикрыли!
3 | 1 | Ответить

Геннадий про Ускоритель Компьютера 3.0 [29-10-2017]

Попробовал ради интереса, столько противоречивой информации. Оказалось все скучно. С системой после чистки ничего плохого не случилось. Я очень старался, удалил все ошибки, лишние файлы, программы из автозагрузки и сделал все, что мне предложила программа. В итоге ускорился запуск винды, программы стали меньше тормозить, появилось лишнее место и память. Даже жаль, что ничего такого страшного вроде полной или частичной смерти винды не случилось. Только тот эффект, что указан в описании. Зато компьютер почистил. Хотел систему переустанавливать, теперь без надобности.
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Арина про Ускоритель Компьютера 3.0 [25-10-2017]

Понравилось, что программа очень простая. Немного напугали отзывы, что виндоус испортилась, но у меня все нормально. Программа нашла ошибки, больше нескольких тысяч! Потом все это чистила и у меня правда стал компьютер лучше работать. Удобно и доступно. У меня версия программы Стандарт, а виндоус 10. Все отлично.
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Анатолий про Ускоритель Компьютера 3.0 [21-10-2017]

Прогой назвать язык не поворачивается!!! Убила важные функции Винды! Управление систем. процессами, перетаскивание-копирование файлов, не открывает проги, и мн. другое!! Итог - переустановка Windows... Да возвратится им бумерангом...
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