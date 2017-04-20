Глаз.ТВ для Android

Глаз.ТВ 1.5 для Android

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Описание Глаз.ТВ 1.5 для AndroidОписание   Скачать Глаз.ТВ 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (3,1 Мб) Скриншоты Глаз.ТВ 1.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Глаз.ТВ 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Глаз.ТВ 1.5 для AndroidОтзывы (19)  
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3.27 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 3.27 из 5
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Глаз.ТВ - смотрите на своем смартфоне или планшете под управлением ОС Android онлайн ТВ-каналы хорошего качества в прямом эфире. Самые популярные и востребованные вещатели разных жанров будут доступны вам буквально в один клик.

Тут есть и новостные, и спортивные, и развлекательные, и музыкальные, и детские, и познавательные и многие другие каналы России и Украины. Перечислять названия всех не имеет смысла - список достаточно обширен и постоянно пополняется новыми вещателями: ТНТ, Россия 1 и 2, Первый канал, НТВ, Eurosport, 2х2, Детский мир, TV 1000, RU.TV, Охота и Рыбалка, Life News, РБК, Интер и т.д.

В Глаз.ТВ нет никаких настроек, все что вам нужно - нажать на иконку телеканала, после чего сразу же начнется его воспроизведение. Разработчики регулярно проверяют все ссылки трансляций, что гарантирует качественное воспроизведение любого ТВ-канала: битые ссылки сразу же меняются на работоспособные. Вам остается только наслаждаться просмотром любимой передачи, фильма, спортивной трансляции и т.д. в любой точке земного шара, где возможен доступ в интернет.

Скриншоты Глаз.ТВ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)300 / 46 223
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Радио
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Отзывы о программе Глаз.ТВ

Алекс про Глаз.ТВ 1.4 для Android [19-04-2017]

Приложение перестало работать. Не загружается список каналов.
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Александр про Глаз.ТВ 1.4 для Android [18-02-2017]

На nokia x2 ds , работае отлично , практический без проблем .
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александр про Глаз.ТВ 1.4 для Android [22-01-2017]

Отличная программа все каналы работают. Бесплатно и нет рекламмы.
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Андрей про Глаз.ТВ 1.4 для Android [31-10-2016]

На android 4.0.4 не работает
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Андрей про Глаз.ТВ 1.2 для Android [20-10-2016]

хорошее приложение.. было.. теперь не работает, чёрный экран, хотя звук идёт.. новое приложение или обновлённое "час тв", вообще не работает.. очень жаль :(
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