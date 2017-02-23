Free M4a to MP3 Converter для Windows

Free M4a to MP3 Converter 9.3

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Описание Free M4a to MP3 Converter 9.3Описание   Скачать Free M4a to MP3 Converter 9.3СКАЧАТЬ (6,47 Мб) Скриншоты Free M4a to MP3 Converter 9.3Скриншоты (4)   Статистика Free M4a to MP3 Converter 9.3Статистика   Отзывы о Free M4a to MP3 Converter 9.3Отзывы (1)  
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Free M4a to MP3 Converter - простенький, но достаточно эффективный конвертер аудио файлов некоторых специфических форматов в наиболее популярный и распространенный mp3. Программа поддерживает преобразование таких форматов как aac, m4a, m4b (аудиокниги), 3gp, m4r, mp4 и других на основе MPEG4. При этом, кроме конвертирования в mp3 можно также перекодировать их в wav-формат.

Работать с приложением достаточно легко: добавляйте файлы или целые папки (доступна опция перетаскивания), указывайте место сохранения готового аудио и определяйтесь с выходным форматом. После этого достаточно нажать "Конвертировать" (или F5), и через некоторое время получите сконвертированные файлы.

От других подобных приложений конвертер отличается высокой скоростью обработки файлов, удобным интерфейсом, настройкой качества получаемого файла в формате mp3 (увеличение битрейта до 320 Кбит/с и частоты дискретизации до 48 KHz).

Кроме всего, в программе имеется встроенный аудиоплеер для прослушивания файлов. Важно также, что вся мета-информация (ID3 тэги) копируется из исходного файла - конвертированное аудио уже содержит всю необходимую информацию: название трека, имя артиста, альбом и т.д.

Скриншоты Free M4a to MP3 Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 442
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
 Вирусов нет в Free M4a to MP3 Converter 9.0 (20 Август 2015)

Отзывы о программе Free M4a to MP3 Converter

Евгений про Free M4a to MP3 Converter 9.0 [15-02-2017]

Вроде работает отконвертировал два файла - все нормально
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