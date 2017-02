Free M4a to MP3 Converter 9.3 Описание СКАЧАТЬ ( 6,47 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

5 Free M4a to MP3 Converter - простенький, но достаточно эффективный конвертер аудио файлов некоторых специфических форматов в наиболее популярный и распространенный mp3. Программа поддерживает преобразование таких форматов как aac, m4a, m4b (аудиокниги), 3gp, m4r, mp4 и других на основе MPEG4. При этом, кроме конвертирования в mp3 можно также перекодировать их в wav-формат. Работать с приложением достаточно легко: добавляйте файлы или целые папки (доступна опция перетаскивания), указывайте место сохранения готового аудио и определяйтесь с выходным форматом. После этого достаточно нажать "Конвертировать" (или F5), и через некоторое время получите сконвертированные файлы. От других подобных приложений конвертер отличается высокой скоростью обработки файлов, удобным интерфейсом, настройкой качества получаемого файла в формате mp3 (увеличение битрейта до 320 Кбит/с и частоты дискретизации до 48 KHz). Кроме всего, в программе имеется встроенный аудиоплеер для прослушивания файлов. Важно также, что вся мета-информация (ID3 тэги) копируется из исходного файла - конвертированное аудио уже содержит всю необходимую информацию: название трека, имя артиста, альбом и т.д. Скриншоты Free M4a to MP3 Converter: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 2 442 Разработчик ManiacTools Последнее обновление 23.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Конверторы Отзывы о программе Free M4a to MP3 Converter Евгений Вроде работает отконвертировал два файла - все нормально

Отзывы о программе Free M4a to MP3 Converter Евгений Вроде работает отконвертировал два файла - все нормально