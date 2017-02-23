Free M4a to MP3 Converter - простенький, но достаточно эффективный конвертер аудио файлов некоторых специфических форматов в наиболее популярный и распространенный mp3. Программа поддерживает преобразование таких форматов как aac, m4a, m4b (аудиокниги), 3gp, m4r, mp4 и других на основе MPEG4. При этом, кроме конвертирования в mp3 можно также перекодировать их в wav-формат.

Работать с приложением достаточно легко: добавляйте файлы или целые папки (доступна опция перетаскивания), указывайте место сохранения готового аудио и определяйтесь с выходным форматом. После этого достаточно нажать "Конвертировать" (или F5), и через некоторое время получите сконвертированные файлы.

От других подобных приложений конвертер отличается высокой скоростью обработки файлов, удобным интерфейсом, настройкой качества получаемого файла в формате mp3 (увеличение битрейта до 320 Кбит/с и частоты дискретизации до 48 KHz).

Кроме всего, в программе имеется встроенный аудиоплеер для прослушивания файлов. Важно также, что вся мета-информация (ID3 тэги) копируется из исходного файла - конвертированное аудио уже содержит всю необходимую информацию: название трека, имя артиста, альбом и т.д.