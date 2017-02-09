Star Walk 2 - приложение для всех любителей астрономии, которые хотят знать о всех сверкающих в ночном небе звездах. Наведите камеру своего смартфона или планшета на созвездия, и Star Walk 2 расскажет вам о тысячах звёзд, спутников и комет. Программа показывает именно тот участок неба, на который вы направили свое устройство, а движение небесных тел точно рассчитано для вашего местоположения и момента времени.

Удобно, что тут реализован ночной режим: находясь вдали от источников света этот режим устранит дискомфорт от яркого свечения экрана устройства. Еще есть так называемая Машина времени, с помощью которой легко понять, как меняется звёздное небо с течением времени - просто ускорьте время и посмотрите на результаты. А отображение звёздного неба в рентгеновском излучении пригодится для изучения невидимых явлений во Вселенной.

Все космические объекты отлично визуализированы в 3D-виде. Кроме этого, в Star Walk 2 содержится настоящая астрономическая энциклопедия, с помощью которой можно узнать полную информацию практически о любом космическом теле, познакомиться с ежедневными данными о восходе и закате Солнца или Луны, следить за движением планет, знать точное положение спутников и т.д.