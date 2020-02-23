Star Walk 2 для Android

Star Walk 2 2.9.4 для Android

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Описание Star Walk 2 2.9.4 для AndroidОписание   Скачать Star Walk 2 2.9.4 для AndroidСКАЧАТЬ (96,07 Мб) Скриншоты Star Walk 2 2.9.4 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Star Walk 2 2.9.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Star Walk 2 2.9.4 для AndroidОтзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Star Walk 2 - приложение для всех любителей астрономии, которые хотят знать о всех сверкающих в ночном небе звездах. Наведите камеру своего смартфона или планшета на созвездия, и Star Walk 2 расскажет вам о тысячах звёзд, спутников и комет. Программа показывает именно тот участок неба, на который вы направили свое устройство, а движение небесных тел точно рассчитано для вашего местоположения и момента времени.

Удобно, что тут реализован ночной режим: находясь вдали от источников света этот режим устранит дискомфорт от яркого свечения экрана устройства. Еще есть так называемая Машина времени, с помощью которой легко понять, как меняется звёздное небо с течением времени - просто ускорьте время и посмотрите на результаты. А отображение звёздного неба в рентгеновском излучении пригодится для изучения невидимых явлений во Вселенной.

Все космические объекты отлично визуализированы в 3D-виде. Кроме этого, в Star Walk 2 содержится настоящая астрономическая энциклопедия, с помощью которой можно узнать полную информацию практически о любом космическом теле, познакомиться с ежедневными данными о восходе и закате Солнца или Луны, следить за движением планет, знать точное положение спутников и т.д.

Что нового в Star Walk 2 2.9.4 для Android?
  • Добавлена дополнительная информация о текущем местоположении объектов в меню поиска.
  • Исправлены неточности в локализации, ошибки в разделе SkyLive, проблемы с настройками уведомлений и другие мелкие недочеты.
Star Walk 2
Star Walk 2
Star Walk 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 186
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия
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Отзывы о программе Star Walk 2

kaciyn про Star Walk 2 2.1.6.179 для Android [02-09-2016]

Кэша нету, пустышка!
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