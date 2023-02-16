Stars and Planets для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|3dgalaxymap.com
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|108,28 Мб
Stars and Planets - интерактивная карта нашей галактики, с помощью которой можно легко исследовать планеты и спутники нашей Солнечной системы. Совершите захватывающее космическое путешествие и посетите странные инопланетные звездные системы, недавно открытые экзопланеты, пояса астероидов, черные дыры и пульсары.
Эта интерактивная 3D-карта отлично подходит для обучения, представляя собой отличный ресурс по астрономии для изучения галактики Млечный Путь и космоса.
Возможности Stars and Planets:
- Почти 4,5 миллиона звезд, более 4500 экзопланет, 200 околозвездных дисков, 39 черных дыр, 11 магнетаров, около 2500 пульсаров и 152 спутника.
- Каталоги обновляются ежедневно из нескольких источников, без необходимости обновлять приложение. Всякий раз, когда НАСА и ЕКА космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) будет находить новые небесные тела, они будут включены автоматически.
- 3D-изображения всех звездных систем и их орбит в космосе.
- Черные дыры в двойных системах, включая знаменитый Лебедь X-1 и Великий Аннигилятор (единственная двойная система с черной дырой и пульсаром).
- Экзопланеты-пульсары - первый тип экзопланет, когда-либо обнаруженных за пределами нашей Солнечной системы, вращающихся вокруг чрезвычайно плотного ядра массивной звезды, которая взорвалась как сверхновая.
- Магнетары, особый и редкий тип нейтронных звезд.
- Поиск звезд, планет, лун, черных дыр и нейтронных звезд по широкому набору параметров: название, тип, тип системы, созвездие, каталог, тип звезды (цвет).
Данные импортированы из различных источников, в том числе: SIMBAD, Энциклопедия внесолнечных планет, Архив экзопланет НАСА, Лаборатория обитаемости планет.
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