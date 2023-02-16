Stars and Planets - интерактивная карта нашей галактики, с помощью которой можно легко исследовать планеты и спутники нашей Солнечной системы. Совершите захватывающее космическое путешествие и посетите странные инопланетные звездные системы, недавно открытые экзопланеты, пояса астероидов, черные дыры и пульсары.

Эта интерактивная 3D-карта отлично подходит для обучения, представляя собой отличный ресурс по астрономии для изучения галактики Млечный Путь и космоса.

Возможности Stars and Planets:

Почти 4,5 миллиона звезд, более 4500 экзопланет, 200 околозвездных дисков, 39 черных дыр, 11 магнетаров, около 2500 пульсаров и 152 спутника.

Каталоги обновляются ежедневно из нескольких источников, без необходимости обновлять приложение. Всякий раз, когда НАСА и ЕКА космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) будет находить новые небесные тела, они будут включены автоматически.

3D-изображения всех звездных систем и их орбит в космосе.

Черные дыры в двойных системах, включая знаменитый Лебедь X-1 и Великий Аннигилятор (единственная двойная система с черной дырой и пульсаром).

Экзопланеты-пульсары - первый тип экзопланет, когда-либо обнаруженных за пределами нашей Солнечной системы, вращающихся вокруг чрезвычайно плотного ядра массивной звезды, которая взорвалась как сверхновая.

Магнетары, особый и редкий тип нейтронных звезд.

Поиск звезд, планет, лун, черных дыр и нейтронных звезд по широкому набору параметров: название, тип, тип системы, созвездие, каталог, тип звезды (цвет).

Данные импортированы из различных источников, в том числе: SIMBAD, Энциклопедия внесолнечных планет, Архив экзопланет НАСА, Лаборатория обитаемости планет.