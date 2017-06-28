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Турбоскан Free для Android

Турбоскан Free 1.5.0 для Android

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Описание Турбоскан Free 1.5.0 для AndroidОписание   Скачать Турбоскан Free 1.5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (6,56 Мб) Скриншоты Турбоскан Free 1.5.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Турбоскан Free 1.5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Турбоскан Free 1.5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Турбоскан Free - удобное приложение для Android, благодаря которому можно быстро и легко сканировать документы, чеки, фотографии, визитки и пр., после чего полученные сканы можно сохранить, распечатать или отправить их по электронной почте как PDF или JPEG.

Приложение предоставляет наиболее необходимые для обработки документов инструменты, как например устранение теней, выравнивание, определение границ, установка контраста и др. Кроме этого присутствует режим SureScan, благодаря которому можно получать четкие изображения, без смазывания от движения камеры.

Также имеется функция «Отправить себе», которая дает возможность быстро отправить email на заранее указанный адрес электронной почты.

Ключевые особенности Турбоскан Free:

  • Быстрая обработка страниц.
  • Переименование, сохранение и поиск документов.
  • Добавление, удаление и перестановка страниц документов.
  • Автоматическое распознавание границ документа и коррекция перспективы.
  • Наличие режима SureScan.
  • Возможность быстро изменить яркость, цвет и поворот документа.
  • Копирование страниц между документами.
  • Расположение нескольких чеков или визиток на одной PDF-странице.
  • Открытие PDF и JPEG-документов в других программах (Dropbox, Evernote, Yandex.Disk и др.)
  • Функция печати Cloud Print.
  • Компактные PDF-вложения.
Что нового в Турбоскан Free 1.5.0 для Android?
  • Автоматическое резервное копирование в Google Drive.
  • Ручная и автоматическая загрузка в Dropbox и Google Drive.
  • Исправления и улучшения.
Скриншоты Турбоскан Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 859
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Фото
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