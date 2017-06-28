Новая Почта 4.95 для Android
Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут еще ближе и доступней. Открыв программу, вы получите такую информацию: адреса
Genius Scan 3.0.1 для Android
Genius Scan - удобное портативное приложение для сканирования документов на ходу и быстрого сохранения полученных сканов в форматах JPEG или PDF
Universal Copy 1.4.2 для Android
Universal Copy - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно без проблем копировать практически любую текстовую информацию в буфер обмена
CamScanner 4.0.1.20160620 для Android
CamScanner - одно из самых популярных мобильных приложений для Android, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки,
Турбоскан Free 1.5.0 для Android
Турбоскан Free – универсальный сканер, который всегда с собой. Сканируйте документы, изображения и пересылайте полученные данные в формате PDF или JPEG. Несколько
Aflatum 2.0.47 для Android
Aflatum - это облачное приложения для организации труда адвокатов и юристов. Современные технологии позволяют профессионалу вести делопроизводство, планировать время