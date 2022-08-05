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Microsoft Power BI для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.220728.2167272 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:98,65 Мб
Microsoft Power BI скриншот № 2
Microsoft Power BI скриншот № 3
Microsoft Power BI скриншот № 4

Microsoft Power BI - мобильный инструмент, который позволяет работайте с данными откуда угодно. Присутствует возможность получать уведомления, аннотации о данных, делиться ими и погружаться в них с помощью мощных функций для принятия решений в дороге. Принимайте обоснованные решения с помощью передовых в своей отрасли функций анализа данных, бизнес-аналитики и инструментов визуализации данных Power BI.

Особенности Microsoft Power BI:

  • Возможность просматривать все важные данные вместе.
  • Возможность исследовать, фильтровать и выделять самое важное.
  • Добавление аннотаций к отчетам и визуализациям данных и возможность делиться ими.
  • Возможность задавать оповещения данных и получение уведомлений в реальном времени.
  • Безопасный доступ к локальным данным.
  • Сканирование QR-кодов, чтобы видеть реальные данные в контексте.
  • Исследование данных сразу, без настройки Power BI.
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