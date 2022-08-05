Microsoft Power BI для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.220728.2167272 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|98,65 Мб
Microsoft Power BI - мобильный инструмент, который позволяет работайте с данными откуда угодно. Присутствует возможность получать уведомления, аннотации о данных, делиться ими и погружаться в них с помощью мощных функций для принятия решений в дороге. Принимайте обоснованные решения с помощью передовых в своей отрасли функций анализа данных, бизнес-аналитики и инструментов визуализации данных Power BI.
Особенности Microsoft Power BI:
- Возможность просматривать все важные данные вместе.
- Возможность исследовать, фильтровать и выделять самое важное.
- Добавление аннотаций к отчетам и визуализациям данных и возможность делиться ими.
- Возможность задавать оповещения данных и получение уведомлений в реальном времени.
- Безопасный доступ к локальным данным.
- Сканирование QR-кодов, чтобы видеть реальные данные в контексте.
- Исследование данных сразу, без настройки Power BI.
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