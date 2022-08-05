Microsoft Power BI - мобильный инструмент, который позволяет работайте с данными откуда угодно. Присутствует возможность получать уведомления, аннотации о данных, делиться ими и погружаться в них с помощью мощных функций для принятия решений в дороге. Принимайте обоснованные решения с помощью передовых в своей отрасли функций анализа данных, бизнес-аналитики и инструментов визуализации данных Power BI.

Особенности Microsoft Power BI: