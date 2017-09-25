ClipGrab для Windows

ClipGrab 3.6.5

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Описание ClipGrab 3.6.5Описание   Скачать ClipGrab 3.6.5СКАЧАТЬ (21,85 Мб) Скриншоты ClipGrab 3.6.5Скриншоты (5)   Статистика ClipGrab 3.6.5Статистика   Отзывы о ClipGrab 3.6.5Отзывы (3)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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ClipGrab - отличный полностью бесплатный загрузчик видеороликов на Ваш ПК из таких популярных ресурсов как YouTube, Vimeo, Dailymotion и многих других. Так легко и просто скачивать клипы еще никогда не было. Прямо в приложении реализована поисковая строка, где задается название интересующего Вас видео. Кроме того, Вы можете скопировать в буфер обмена URL-адрес на нужный ролик из любого сервиса и вставить его в ClipGrab: программа сразу же отобразит Вам превью, чтобы Вы убедились в правильности скачиваемого клипа.

Перед загрузкой есть возможность указать качество видеоматериала и формат выходного файла, т.е. программа не просто сохраняет клипы на компьютере, но позволяет сразу же и конвертировать их. Доступны форматы WMV, MPEG4, OGG Theora, MP3 (только аудио), OGG Vorbis (только аудио).

В настройках можно указать место загрузки, назначить работу с буфером обмена и уведомлениями, установить метку сохранения тегов (для MP3-файлов) и задать другие параметры. После окончания скачивания ролика можно сразу же открыть папку назначения и приступить к просмотру (прослушиванию) сохраненного материала.

Скриншоты ClipGrab:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 783
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе ClipGrab

max про ClipGrab 3.6.1 [25-09-2017]

содержит рекламный модуль OpenCandy
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Семён про ClipGrab 3.5.6 [10-07-2016]

Косяк полный, ни хрена ничего не может скачать.
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Артём про ClipGrab 3.5.6 [05-07-2016]

Докачки нет и не может восстановить закачку после обрыва интернета, опробовал удалил.
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