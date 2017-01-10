Скачать Яндекс.Браузер
CentBrowser для Windows

CentBrowser 2.3.5.32

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание CentBrowser 2.3.5.32Описание   Скачать CentBrowser 2.3.5.32СКАЧАТЬ (49,76 Мб) Скриншоты CentBrowser 2.3.5.32Скриншоты (11)   Статистика CentBrowser 2.3.5.32Статистика   Отзывы о CentBrowser 2.3.5.32Отзывы (9)  
Оцените программу!
4.42 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cent Browser - является усовершенствованной версией браузера Chromium, которая объединяет множество полезных функций, таких как прокрутка панели вкладок, жесты мышью, супер перетаскивание и управление поведением вкладок. Это делает веб-серфинг более удобным и комфортным.

Особенности программы:

  • наличие 64-битной версии
  • наличие Portable версии
  • настраиваемое поведение вкладок, включая запрос при закрытии браузера с несколькими вкладками
  • прокручиваемая панель вкладок с кнопкой индикации невидимых вкладок
  • быстрое восстановление когда-то закрытой вкладки
  • жесты мыши
  • Boss Key, через систему клавиш по умолчанию Ctrl + `
  • Super Drag
  • возможность однопроцессного режима работы
  • задание папки для размещения кэша
  • автоскрытие панели закладок
  • новая инкогнито вкладка
  • копирование текста ссылки
  • поиск из контексного меню в нескольких поисковых системах
Что нового в CentBrowser 2.3.5.32?
  • Обновление до Chromium 55.0.2883.103
  • Различные добавления и улучшения
  • Исправлен ряд небольших ошибок
Скриншоты CentBrowser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 805
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе CentBrowser

валера про CentBrowser 1.7.6.15 [22-03-2016]

перевод уже работает, вышла новая версия браузера.
| | Ответить

(ерж про CentBrowser 1.6.10.21 [13-01-2016]

Мне этот браузер тоже понравился: работает быстро, стабильно. Привычный интерфейс (как у Coogle Chrome). Подвёл только автоперевод, почему-то не работал, поэтому остался на Slimjet.
| | Ответить

макс про CentBrowser 1.5.13.33 [07-12-2015]

скачайте с торрента браузер coolnovo поставьте блокировщик рекламы ad munher он теперь бесплатный только качайте с оф.сайта он на англ.языке и будет вам счастье.
| 5 | Ответить

Витя про CentBrowser 1.4.0.2 [02-11-2015]

на данный момент продолжает оставаться лучшим хромиум-браузером,на данный момент актуальная версия-1.5.7.18.
5 | | Ответить

Berez про CentBrowser 1.4.0.2 [07-10-2015]

Slimjet хороший, но достали опаньки из-за расширений. Поэтому прешел на новый UCBrowser. Попробуйте не пожалеете.
1 | 5 | Ответить

Константин в ответ Berez про CentBrowser 1.4.0.2 RU / 1.5.7.18 EN [09-11-2015]

Уважаемый Berez, UCBrowser действительно хорош, симпатично сделан, имеет функцию воспроизведения on-line видео во всплывающем окошечке, которому можно придать любой желаемый размер. Но он к сожалению, как и гугловский хром не проигрывает NPAPI-плагины и очень требователен к памяти. А CentBrowser версии 1.5.7.18 прекрасно проигрывает NPAPI-плагины (например Parom.TV или VLC-плагин) и просит заметно меньше памяти, чем другие хромоподобные поделки. Во всяком случае с предпоследней версией UCBrowser моя система с 6Гб памяти "ложилась" намертво на диск при 40 открытых вкладках, а с CentBrowser 40 открытых вкладок это не проблема, даже после выхода из спящего режима CentBrowser хорошо отзывается при преключении с одной вкладки на другую. Конечно свои косяки у него тоже есть, ну прежде всего он частенько оставляет за собой 3 процесса в памяти при выходе, и пока их не "прибьёшь" из диспетчера задач Windows повторно его запустить не возможно. Второй косяк, присуший всем Chromium'ам начиная с 40-ой версии и выше - это зависание загрузки на некоторых сайтах (особенно после установки uBlock Origin и Ghostery), когда индикатор загрузки продолжает крутиться на табе до бесконечности. Первый косяк в принципе не очень критичен, а второй повально встречается почти во всех браузерах, если например не считать Opera 12.17 или старые Chromium-сборки (например 35-ю). А в остальном CentBrowser достаточно симпатичная и хорошо отзывчивая программа.
| | Ответить

Читать все отзывы (9) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Foxit Reader

Skype

AIMP

CDBurnerXP

Ashampoo WinOptimizer

Snappy Driver Installer

CheMax Rus

Avidemux

AnyDesk

SUMo

Google Chrome

Балаболка

KMPlayer

Notepad++

Viber

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

 
 