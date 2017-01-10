Cent Browser - является усовершенствованной версией браузера Chromium, которая объединяет множество полезных функций, таких как прокрутка панели вкладок, жесты мышью, супер перетаскивание и управление поведением вкладок. Это делает веб-серфинг более удобным и комфортным.
Особенности программы:
наличие 64-битной версии
наличие Portable версии
настраиваемое поведение вкладок, включая запрос при закрытии браузера с несколькими вкладками
прокручиваемая панель вкладок с кнопкой индикации невидимых вкладок
быстрое восстановление когда-то закрытой вкладки
жесты мыши
Boss Key, через систему клавиш по умолчанию Ctrl + `
Super Drag
возможность однопроцессного режима работы
задание папки для размещения кэша
автоскрытие панели закладок
новая инкогнито вкладка
копирование текста ссылки
поиск из контексного меню в нескольких поисковых системах
перевод уже работает, вышла новая версия браузера. | | Ответить
(ерж про CentBrowser 1.6.10.21 [13-01-2016]
Мне этот браузер тоже понравился: работает быстро, стабильно. Привычный интерфейс (как у Coogle Chrome). Подвёл только автоперевод, почему-то не работал, поэтому остался на Slimjet. | | Ответить
макс про CentBrowser 1.5.13.33 [07-12-2015]
скачайте с торрента браузер coolnovo поставьте блокировщик рекламы ad munher он теперь бесплатный только качайте с оф.сайта он на англ.языке и будет вам счастье. | 5 | Ответить
Витя про CentBrowser 1.4.0.2 [02-11-2015]
на данный момент продолжает оставаться лучшим хромиум-браузером,на данный момент актуальная версия-1.5.7.18. 5 | | Ответить
Berez про CentBrowser 1.4.0.2 [07-10-2015]
Slimjet хороший, но достали опаньки из-за расширений. Поэтому прешел на новый UCBrowser. Попробуйте не пожалеете. 1 | 5 | Ответить
Константин в ответ Berez про CentBrowser 1.4.0.2 RU / 1.5.7.18 EN [09-11-2015]
Уважаемый Berez, UCBrowser действительно хорош, симпатично сделан, имеет функцию воспроизведения on-line видео во всплывающем окошечке, которому можно придать любой желаемый размер. Но он к сожалению, как и гугловский хром не проигрывает NPAPI-плагины и очень требователен к памяти. А CentBrowser версии 1.5.7.18 прекрасно проигрывает NPAPI-плагины (например Parom.TV или VLC-плагин) и просит заметно меньше памяти, чем другие хромоподобные поделки. Во всяком случае с предпоследней версией UCBrowser моя система с 6Гб памяти "ложилась" намертво на диск при 40 открытых вкладках, а с CentBrowser 40 открытых вкладок это не проблема, даже после выхода из спящего режима CentBrowser хорошо отзывается при преключении с одной вкладки на другую. Конечно свои косяки у него тоже есть, ну прежде всего он частенько оставляет за собой 3 процесса в памяти при выходе, и пока их не "прибьёшь" из диспетчера задач Windows повторно его запустить не возможно. Второй косяк, присуший всем Chromium'ам начиная с 40-ой версии и выше - это зависание загрузки на некоторых сайтах (особенно после установки uBlock Origin и Ghostery), когда индикатор загрузки продолжает крутиться на табе до бесконечности. Первый косяк в принципе не очень критичен, а второй повально встречается почти во всех браузерах, если например не считать Opera 12.17 или старые Chromium-сборки (например 35-ю). А в остальном CentBrowser достаточно симпатичная и хорошо отзывчивая программа. | | Ответить