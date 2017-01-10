CentBrowser 2.3.5.32 Описание СКАЧАТЬ ( 49,76 Мб) Скриншоты (11) Статистика Отзывы (9) Оцените программу!

4.42 из 5, всего оценок - 14 Рейтинг программы - 4.42 из 5

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5 Cent Browser - является усовершенствованной версией браузера Chromium, которая объединяет множество полезных функций, таких как прокрутка панели вкладок, жесты мышью, супер перетаскивание и управление поведением вкладок. Это делает веб-серфинг более удобным и комфортным. Особенности программы: наличие 64-битной версии

наличие Portable версии

настраиваемое поведение вкладок, включая запрос при закрытии браузера с несколькими вкладками

прокручиваемая панель вкладок с кнопкой индикации невидимых вкладок

быстрое восстановление когда-то закрытой вкладки

жесты мыши

Boss Key, через систему клавиш по умолчанию Ctrl + `

Super Drag

возможность однопроцессного режима работы

задание папки для размещения кэша

автоскрытие панели закладок

новая инкогнито вкладка

копирование текста ссылки

поиск из контексного меню в нескольких поисковых системах Что нового в CentBrowser 2.3.5.32?

Обновление до Chromium 55.0.2883.103

Различные добавления и улучшения

Исправлен ряд небольших ошибок Скриншоты CentBrowser: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 4 / 1 805 Разработчик CENT STUDIO Последнее обновление 10.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Браузеры Отзывы о программе CentBrowser валера перевод уже работает, вышла новая версия браузера.

| | Ответить (ерж Мне этот браузер тоже понравился: работает быстро, стабильно. Привычный интерфейс (как у Coogle Chrome). Подвёл только автоперевод, почему-то не работал, поэтому остался на Slimjet.

| | Ответить макс скачайте с торрента браузер coolnovo поставьте блокировщик рекламы ad munher он теперь бесплатный только качайте с оф.сайта он на англ.языке и будет вам счастье.

| 5 | Ответить Витя на данный момент продолжает оставаться лучшим хромиум-браузером,на данный момент актуальная версия-1.5.7.18.

5 | | Ответить Berez Slimjet хороший, но достали опаньки из-за расширений. Поэтому прешел на новый UCBrowser. Попробуйте не пожалеете.

1 | 5 | Ответить Константин Berez Уважаемый Berez, UCBrowser действительно хорош, симпатично сделан, имеет функцию воспроизведения on-line видео во всплывающем окошечке, которому можно придать любой желаемый размер. Но он к сожалению, как и гугловский хром не проигрывает NPAPI-плагины и очень требователен к памяти. А CentBrowser версии 1.5.7.18 прекрасно проигрывает NPAPI-плагины (например Parom.TV или VLC-плагин) и просит заметно меньше памяти, чем другие хромоподобные поделки. Во всяком случае с предпоследней версией UCBrowser моя система с 6Гб памяти "ложилась" намертво на диск при 40 открытых вкладках, а с CentBrowser 40 открытых вкладок это не проблема, даже после выхода из спящего режима CentBrowser хорошо отзывается при преключении с одной вкладки на другую. Конечно свои косяки у него тоже есть, ну прежде всего он частенько оставляет за собой 3 процесса в памяти при выходе, и пока их не "прибьёшь" из диспетчера задач Windows повторно его запустить не возможно. Второй косяк, присуший всем Chromium'ам начиная с 40-ой версии и выше - это зависание загрузки на некоторых сайтах (особенно после установки uBlock Origin и Ghostery), когда индикатор загрузки продолжает крутиться на табе до бесконечности. Первый косяк в принципе не очень критичен, а второй повально встречается почти во всех браузерах, если например не считать Opera 12.17 или старые Chromium-сборки (например 35-ю). А в остальном CentBrowser достаточно симпатичная и хорошо отзывчивая программа.

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