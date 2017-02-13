2GIS для Android

2GIS 4.1.11.1698 для Android

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Описание 2GIS 4.1.11.1698 для AndroidОписание   Скачать 2GIS 4.1.11.1698 для AndroidСКАЧАТЬ (32,44 Мб) Скриншоты 2GIS 4.1.11.1698 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика 2GIS 4.1.11.1698 для AndroidСтатистика   Отзывы о 2GIS 4.1.11.1698 для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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2GIS (2ГИС) - карты и справочник с контактами фирм города. Доступны города России, Украины, Казахстана, Италии, Кипра, Чили, ОАЭ.

Приложение работает без подключения к интернету: адреса, телефоны, время работы компаний доступны в любой момент.

Поиск проезда на общественном транспорте или на личном автомобиле поможет добраться до найденного по самым оптимальным маршрутам.

Возможности 2GIS:

  • Работа офлайн: доступен в любой момент, просто загрузите базу вашего города.
  • Детальная карта всегда покажет, где вы находитесь и что есть рядом.
  • Актуальная информация о фирмах города: контакты, время работы, отзывы, рейтинг, фотографии фото и входы. Открывайте для себя новые интересные места: кафе, бары и рестораны. Заказывайте такси. Выбирайте магазины.
  • Поиск проезда: оптимальные маршруты на авто и на общественном транспорте с подсказками по навигации. Выбирайте какой вид транспорта вам удобнее, у нас есть всё: от метро и электричек до фуникулёров и речных трамваев.
  • Этажи: навигатор по крупным торговым центрам. Находите магазины, фудкорты, туалеты на схеме.
  • Обслуживающие организации: кто обслуживает ваш дом - от провайдеров до больниц.

На данный момент доступны:

  • 241 город в России
  • 19 городов в Украине
  • 5 городов в Казахстане
  • 24 города в Чехии
  • 2 города в Италии
  • 2 города в Кипре
  • 1 город в Чили
  • 1 город в ОАЭ
Что нового в 2GIS 4.1.11.1698 для Android?
  • Добавили настройку "Не выключать экран" во время работы с приложением.
  • Исправили проблемы зависания приложения в некоторых сценариях.
  • Добавили возможность оставлять отзывы на Flamp.
  • Появилась возможность копировать название, адрес или телефон объекта с помощью долгого нажатия на него.
Скриншоты 2GIS:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)20 / 6 069
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - Путеводители

Отзывы о программе 2GIS

Оксана про 2GIS 3.19.9 для Android [12-02-2017]

Вы меня спасли. 2гис для работы как воздух. Новая версия с гуг.полей отстойная. А эта прелесть, летает! Спасибо!
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Q про 2GIS 3.19.9 для Android [15-01-2017]

Спасибо большое!! Эта версия намного лучше, чем та, что сейчас на Google Play - нет проблем при запуске и работает намного быстрее.
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