2GIS (2ГИС) - карты и справочник с контактами фирм города. Доступны города России, Украины, Казахстана, Италии, Кипра, Чили, ОАЭ.
Приложение работает без подключения к интернету: адреса, телефоны, время работы компаний доступны в любой момент.
Поиск проезда на общественном транспорте или на личном автомобиле поможет добраться до найденного по самым оптимальным маршрутам.
Возможности 2GIS:
Работа офлайн: доступен в любой момент, просто загрузите базу вашего города.
Детальная карта всегда покажет, где вы находитесь и что есть рядом.
Актуальная информация о фирмах города: контакты, время работы, отзывы, рейтинг, фотографии фото и входы. Открывайте для себя новые интересные места: кафе, бары и рестораны. Заказывайте такси. Выбирайте магазины.
Поиск проезда: оптимальные маршруты на авто и на общественном транспорте с подсказками по навигации. Выбирайте какой вид транспорта вам удобнее, у нас есть всё: от метро и электричек до фуникулёров и речных трамваев.
Этажи: навигатор по крупным торговым центрам. Находите магазины, фудкорты, туалеты на схеме.
Обслуживающие организации: кто обслуживает ваш дом - от провайдеров до больниц.