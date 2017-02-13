2GIS 4.1.11.1698 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 32,44 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (2) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 2GIS (2ГИС) - карты и справочник с контактами фирм города. Доступны города России, Украины, Казахстана, Италии, Кипра, Чили, ОАЭ. Приложение работает без подключения к интернету: адреса, телефоны, время работы компаний доступны в любой момент. Поиск проезда на общественном транспорте или на личном автомобиле поможет добраться до найденного по самым оптимальным маршрутам. Возможности 2GIS: Работа офлайн: доступен в любой момент, просто загрузите базу вашего города.

Детальная карта всегда покажет, где вы находитесь и что есть рядом.

Актуальная информация о фирмах города: контакты, время работы, отзывы, рейтинг, фотографии фото и входы. Открывайте для себя новые интересные места: кафе, бары и рестораны. Заказывайте такси. Выбирайте магазины.

Поиск проезда: оптимальные маршруты на авто и на общественном транспорте с подсказками по навигации. Выбирайте какой вид транспорта вам удобнее, у нас есть всё: от метро и электричек до фуникулёров и речных трамваев.

Этажи: навигатор по крупным торговым центрам. Находите магазины, фудкорты, туалеты на схеме.

Обслуживающие организации: кто обслуживает ваш дом - от провайдеров до больниц. На данный момент доступны: 241 город в России

19 городов в Украине

5 городов в Казахстане

24 города в Чехии

2 города в Италии

2 города в Кипре

1 город в Чили

1 город в ОАЭ 2GIS для Windows Phone Что нового в 2GIS 4.1.11.1698 для Android?

Добавили настройку "Не выключать экран" во время работы с приложением.

Исправили проблемы зависания приложения в некоторых сценариях.

Добавили возможность оставлять отзывы на Flamp.

Появилась возможность копировать название, адрес или телефон объекта с помощью долгого нажатия на него. Скриншоты 2GIS: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 20 / 6 069 Разработчик DoubleGIS, LLC Последнее обновление 13.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Карты - Путеводители Отзывы о программе 2GIS Оксана Вы меня спасли. 2гис для работы как воздух. Новая версия с гуг.полей отстойная. А эта прелесть, летает! Спасибо!

| | Ответить Q Спасибо большое!! Эта версия намного лучше, чем та, что сейчас на Google Play - нет проблем при запуске и работает намного быстрее.

| | Ответить Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости