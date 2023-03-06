DeepStateMap для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Украинский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26,91 Мб
DeepStateMap скриншот № 1
DeepStateMap скриншот № 2
DeepStateMap скриншот № 3

DeepStateMap - это интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, позволяющая следить за ходом боевых действий в российско-украинской войне, расположением российских частей и их передвижением.

Территория разделена на зоны, которые окрашены в соответствующий цвет, а расположение вражеских (российских) частей и аэродромов отмечено. Также на сайте есть лента новостей и возможность измерения расстояний между точками на карте. Сайт позволяет включить отображение огневых точек на основе данных системы NASA Firms и сравнить их с линией фронта. Специальный режим позволяет измерять дальность действия различных артиллерийских систем: HIMARS, M777, CAESAR и т. д. по всей линии фронта.

Приложение поддерживает возможность кэширования загружаемых данных.

Особенности DeepStateMap:

  • территория Украины, освобожденная от оккупации за последние две недели;
  • освобожденная территория;
  • территория, оккупированная российскими войсками;
  • территория оккупированного Крыма и ОРДЛО;
  • территория Приднестровья;
  • отображение отрядов, штабов, аэродромов противника и его флот;
  • возможность кэширования загружаемых данных;
  • отображение огневых точек на основе данных системы NASA Firms;
  • измерение дальности действия различных артиллерийских систем: HIMARS, M777, CAESAR и т. д. по всей линии фронта;
  • направления атак противника.
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