DeepStateMap - это интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, позволяющая следить за ходом боевых действий в российско-украинской войне, расположением российских частей и их передвижением.

Территория разделена на зоны, которые окрашены в соответствующий цвет, а расположение вражеских (российских) частей и аэродромов отмечено. Также на сайте есть лента новостей и возможность измерения расстояний между точками на карте. Сайт позволяет включить отображение огневых точек на основе данных системы NASA Firms и сравнить их с линией фронта. Специальный режим позволяет измерять дальность действия различных артиллерийских систем: HIMARS, M777, CAESAR и т. д. по всей линии фронта.

Приложение поддерживает возможность кэширования загружаемых данных.

Особенности DeepStateMap: