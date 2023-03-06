DeepStateMap для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Украинский
|Разработчик:
|DeepStateUA
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,91 Мб
DeepStateMap - это интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, позволяющая следить за ходом боевых действий в российско-украинской войне, расположением российских частей и их передвижением.
Территория разделена на зоны, которые окрашены в соответствующий цвет, а расположение вражеских (российских) частей и аэродромов отмечено. Также на сайте есть лента новостей и возможность измерения расстояний между точками на карте. Сайт позволяет включить отображение огневых точек на основе данных системы NASA Firms и сравнить их с линией фронта. Специальный режим позволяет измерять дальность действия различных артиллерийских систем: HIMARS, M777, CAESAR и т. д. по всей линии фронта.
Приложение поддерживает возможность кэширования загружаемых данных.
Особенности DeepStateMap:
- территория Украины, освобожденная от оккупации за последние две недели;
- освобожденная территория;
- территория, оккупированная российскими войсками;
- территория оккупированного Крыма и ОРДЛО;
- территория Приднестровья;
- отображение отрядов, штабов, аэродромов противника и его флот;
- возможность кэширования загружаемых данных;
- отображение огневых точек на основе данных системы NASA Firms;
- измерение дальности действия различных артиллерийских систем: HIMARS, M777, CAESAR и т. д. по всей линии фронта;
- направления атак противника.
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