PDFMaster - отличная бесплатная программа для чтения, открытия и просмотра PDF, DJVU, CHM, EPUB и FB2 файлов. В настоящее время формат PDF является очень распространенным, т.к. он действительно удобен для хранения и передачи различной текстовой информации и картинок в едином файле. Поэтому без надежного и качественного обозревателя PDF-документов на сегодняшний день практически невозможно обойтись.

Эта программа очень удобна в работе, позволяет вести качественный поиск по документу, настраивать внешний вид (постранично, две страницы, разворот и др.), регулировать масштаб, добавлять нужные страницы документа в избранное и т.д.

Стоит также отметить, что кроме самих PDF-файлов, программа поможет Вам открыть и прочитать некоторые другие популярные форматы: DJVU, CHM, EPUB, FB2. Это делает приложение универсальным в использовании, т.к. теперь нет необходимости иметь на ПК несколько разных программ для работы с каждым типом документа.

В общем, если Вы ищите хорошую, качественную программу для открытия PDF файлов, то советуем обратить внимание на PDFMaster, которая содержит в себе весь необходимый функционал для удобного просмотра, копирования и печати таких документов.