PDFMaster для Windows

PDFMaster 3.1.2.0

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Описание PDFMaster 3.1.2.0Описание   Скачать PDFMaster 3.1.2.0СКАЧАТЬ (13,7 Мб) Скриншоты PDFMaster 3.1.2.0Скриншоты (4)   Статистика PDFMaster 3.1.2.0Статистика   Отзывы о PDFMaster 3.1.2.0Отзывы (0)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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PDFMaster - отличная бесплатная программа для чтения, открытия и просмотра PDF, DJVU, CHM, EPUB и FB2 файлов. В настоящее время формат PDF является очень распространенным, т.к. он действительно удобен для хранения и передачи различной текстовой информации и картинок в едином файле. Поэтому без надежного и качественного обозревателя PDF-документов на сегодняшний день практически невозможно обойтись.

Эта программа очень удобна в работе, позволяет вести качественный поиск по документу, настраивать внешний вид (постранично, две страницы, разворот и др.), регулировать масштаб, добавлять нужные страницы документа в избранное и т.д.

Стоит также отметить, что кроме самих PDF-файлов, программа поможет Вам открыть и прочитать некоторые другие популярные форматы: DJVU, CHM, EPUB, FB2. Это делает приложение универсальным в использовании, т.к. теперь нет необходимости иметь на ПК несколько разных программ для работы с каждым типом документа.

В общем, если Вы ищите хорошую, качественную программу для открытия PDF файлов, то советуем обратить внимание на PDFMaster, которая содержит в себе весь необходимый функционал для удобного просмотра, копирования и печати таких документов.

Что нового в PDFMaster 3.1.2.0?
  • исправления и улучшения.
Скриншоты PDFMaster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 799
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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Отзывы о программе PDFMaster

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