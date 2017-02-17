Squid (Papyrus) - очень удобное приложение для Android, с помощью которого можно легко создавать на своем смартфоне или планшете рукописные заметки, причем писать можно как пальцем, так и стилусом (Nexus 7) или активным пером (Galaxy Note с S Pen).

Присутствует возможность копировать, вставлять и перемещать контент между страницами и заметками, импортировать изображения, рисовать фигуры, группировать заметки, изменять цвет и толщину рукописного текста и размер рисунков, экспортировать заметки в формат PDF и многое другое.

Основные возможности Squid (Papyrus):