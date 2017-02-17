Squid (Papyrus) - очень удобное приложение для Android, с помощью которого можно легко создавать на своем смартфоне или планшете рукописные заметки, причем писать можно как пальцем, так и стилусом (Nexus 7) или активным пером (Galaxy Note с S Pen).
Присутствует возможность копировать, вставлять и перемещать контент между страницами и заметками, импортировать изображения, рисовать фигуры, группировать заметки, изменять цвет и толщину рукописного текста и размер рисунков, экспортировать заметки в формат PDF и многое другое.
Основные возможности Squid (Papyrus):
Создание заметок на устройствах, поддерживающих активное перо (напр., Galaxy Note с S Pen).
Создание заметок на устройствах, поддерживающих пассивный стилус (напр., Nexus 7).
Наличие векторного графического модуля.
Возможность выбора типа (нелинованная, в линейку, в клетку) и размеров бумаги (бесконечная лента, letter, A4).
Функции отмены/повтора, выбора, перемещения и изменения размера.
Изменение цвета и веса выделенных элементов.
Вырезание, копирование и вставка элементов в заметках.
Прокрутка и масштабирование двумя пальцами.
Группирование заметок в блокноты.
Сортировка заметок и блокнотов.
Импорт, обрезка и изменение размеров изображений.
Экспорт заметок в форматы PDF, PNG или JPEG для печати, архивации или пересылки другим пользователям.
Возможность делиться заметками с друзьями и коллегами по электронной почте, в Evernote и т.д.